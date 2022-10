V Košiciach pribúdajú Ukrajinci utekajúci pred vojnou

Košice 28. októbra (TASR) – Nárast počtu utečencov pred vojnou na Ukrajine zaznamenáva v týchto dňoch mesto Košice. Kým v uplynulých týždňoch bolo v Centre prvého kontaktu na Staničnom námestí ubytovaných do 50 Ukrajincov, ku koncu tohto mesiaca sa ich počet zvýšil na 60. "Celkovo v súčasnosti využíva toto centrum priemerne 240 ľudí denne, štvrtina z nich zostáva aj cez noc," informoval v piatok košický magistrát.



Splnomocnenec mesta pre Ukrajinu Roman Dohovič predpokladá, že čísla utečencov, ktorí prespávajú v tamojších obytných kontajneroch, budú ďalej narastať. "Už teraz pociťujeme nárast počtu ľudí, ktorí od nás žiadajú pomoc. Oproti minulému týždňu je to napríklad až o 15 - 20 percent viac. Pripravovali sme sa na takýto scenár a zatiaľ sme schopní to po všetkých stránkach zvládať. Postupné zvyšovanie počtu utečencov zrejme súvisí s ničením elektrární alebo zmenou počasia, pretože nám volajú ľudia, ktorí už sú v Košiciach ubytovaní. Mnohí z nich chcú zohnať ubytovanie aj pre svoje rodiny a známych, ktorí sú ešte na Ukrajine," uviedol.



Centrum prvého kontaktu pre utečencov pri košickej stanici funguje od začiatku marca, svoje brány pre utečencov otvorilo päť dní po začiatku ruskej agresie na Ukrajine. Momentálne sú jeho ubytovacie kapacity podľa magistrátu vyťažené zhruba na 75 percent. V prípade, ak sa ešte viac naplnia, mesto deklaruje pripravenosť do pár hodín zvýšiť jeho kapacity o ďalších 100 miest. Ak počty utečencov začnú dramaticky stúpať, mesto má pripravené ďalšie núdzové ubytovanie v telocvičniach a rôznych ďalších objektoch s vybavením pre 1000 ľudí.



Dohovič dúfa, že až takto ďaleko situácia nezájde. Pripomína, že metropola východu je zväčša prvým mestom na Slovensku, ktoré vyhľadávajú tranzitujúci ukrajinskí utečenci. Väčšina z nich po pár dňoch zamieri ďalej na západ alebo do Poľska. Ak sa už v Košiciach alebo ich bezprostrednom okolí rozhodnú zostať, zväčša si tam nájdu nielen ubytovanie, ale aj prácu. Podľa splnomocnenca si tam v priebehu tohto roka našli prácu stovky Ukrajincov najmä vo výrobných podnikoch, službách, gastroprevádzkach a niektorí aj v IT sektore.