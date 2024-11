V Košiciach pribudla interaktívna mapa investičných zámerov

Košice 21. novembra (TASR) - Mesto Košice rozšírilo geografický informačný systém GISPLAN o mapu investičných zámerov. Vo štvrtok o tom informoval primátor Jaroslav Polaček s tým, že v uplynulom období pribudla na tejto webovej platforme aj mapa cintorína.



"V tejto chvíli GISPLAN ešte viac otvárame obyvateľom. Je to dôležitý nástroj, aby sme boli transparentnejší, a aby si ľudia mohli kliknúť na mape na veci, ktoré ich zaujímajú, na investície, ktoré sme v meste urobili," povedal pre TASR s tým, že sú tak dostupné komplexné informácie napríklad o financovaní jednotlivých projektov spolu s harmonogramom ich realizácie, zmluvami a ďalšími dátami.



Do interaktívnej mapy je zatiaľ zapracovaná väčšina projektov od roku 2019, ktoré boli financované z dotácií, respektíve z eurofondov. Postupne budú spracovávať ďalšie. Záložka obsahuje aj plánované zámery. "Všetko je na jednom mieste a občania môžu využívať tieto informácie - aby sme istým spôsobom eliminovali kritiku, rôzne dohady a fabulácie, ktoré môžu prísť s každým projektom," dodal primátor.



Pripomenul, že v GISPLAN-e sú zverejnené informácie z viacerých oblastí. Týkajú sa napríklad územného plánu, dopravy, bezbariérových trás a iných. V rámci občianskej vybavenosti nedávno pribudol virtuálny cintorín, ktorý finalizujú. "Dá sa prepnúť buď na verejný cintorín alebo krematórium. Človek môže vyhľadávať podľa mena alebo parcely hrobových miest a nájsť tak to, čo hľadá," ozrejmil.