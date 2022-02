V Košiciach pribudli nové autobusy, ďalšie majú prísť do konca marca

Košice 16. februára (TASR) - Dva nové autobusy SOR NB 18, ktoré boli dodané v uplynulých dňoch, zaradí Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) do výpravy tento týždeň. Pre TASR to povedal hovorca mesta Vladimír Fabian. Do konca marca má prísť do Košíc ďalších 19 kusov takýchto 18 metrov dlhých autobusov.



Česká spoločnosť SOR Libchavy v roku 2017 zvíťazila vo verejnej súťaži na 30 autobusov SOR NB 18. Prvých deväť dodala v závere roka 2018. Dodávka ďalších 21 bola na základe zmluvy určená na obdobie január až marec tohto roka. Zatiaľ boli dodané uvedené dva kusy. „Päť ďalších autobusov by malo do Košíc doraziť v závere budúceho týždňa,“ povedal Fabian s tým, že technologicky ide o autobusy spĺňajúce najnovšie normy EURO6.



Deväť autobusov, ktoré pribudli do košického vozového parku pred viac než tromi rokmi, bolo dodaných na základe sumy, ktorá vzišla z verejného obstarávania. Cena jedného autobusu predstavovala 327.500 eur. Vlani mesto vyrokovalo dodatočnú zľavu, za zvyšných 21 autobusov zaplatí dokopy necelých 6,3 milióna eur. Cena jedného autobusu tak dosahuje 299.900 eur.