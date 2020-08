Košice 19. augusta (TASR) – V Košiciach pribudli prvé firemné mestské úle. TASR o tom informovala hovorkyňa Skupiny VSE Holding Andrea Danihelov s tým, že spolu s občianskym združením (OZ) Príbeh včely vytvorili v centre mesta domov dvom včelím rodinám. Úle pribudli pri novootvorenej centrále spoločnosti na Mlynskej ulici. Ide o jeden z krokov, ktorým chcú napĺňať princípy svojho konceptu Zelenej iniciatívy.



Ako povedal Vladimír Uram z uvedeného OZ, včiel v meste sa netreba obávať a v mestách majú paradoxne často pestrejšiu stravu počas celej sezóny ako na monokultúrnych poliach. „Ukazuje sa, že včely majú menší problém so spracovaním vplyvov mestského znečistenia ako s insekticídmi a pesticídmi v priemyselnom poľnohospodárstve,“ vysvetlil s tým, že na Mlynskú ulicu vybrali mierny, nebodavý typ včelej rodiny. „V okolí je množstvo kvitnúcej zelene, takže nebudú ani hladné a o ľudí sa vôbec nebudú zaujímať,“ dodal. Motiváciou je podľa jeho slov aj vzdelávanie verejnosti.



Novootvorená centrála Skupiny VSE Holding AB Mlynská Nova má fungovať ako moderná ekologická budova. V jej priestoroch zamestnanci využívajú systém kancelárií bez košov a zdokonalený systém separovania. Medzi ďalšie ekologické riešenia patrí celofiremné obmedzenie nákupu plastových fliaš na nutné minimum, firemný vermikompostér i bylinková záhradka. „Okrem úľov, ktoré sú súčasťou podpory rozmanitosti a zelene v okolí, tu budú z rovnakého dôvodu nainštalované aj vtáčie búdky a hmyzie hotely,“ dodala Danihelová.



Zelená iniciatíva nadväzuje na predchádzajúce environmentálne aktivity Skupiny. Jej dlhodobým cieľom je moderná firma, ktorej fungovanie reflektuje požiadavky európskeho Zeleného dohovoru a ktorá iniciatívne zapája princípy cirkulárnej ekonomiky a udržateľnosti. Generálny riaditeľ spoločnosti Thomas Hejcman uviedol, že aktívne podporujú svojich zamestnancov v environmentálnom správaní sa na pracovisku aj doma. „Pracujeme postupne aj na hĺbkových zmenách procesov, no zaviedli sme už množstvo menších opatrení, ktoré ale synergicky budú mať veľký dosah. Jedným z dielikov tejto skladačky sú aj mestské úle,“ doplnil. Ako pripomenul, včela je symbolom pracovitosti a v súčasnosti aj symbolom podpory biodiverzity. „A my sme chceli pomôcť s jej návratom do nášho okolia,“ uzavrel Hejcman.