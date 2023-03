V Košiciach pribudlo desať nabíjačiek pre elektromobily

Košice 31. marca (TASR) - Prvých desať elektrických nabíjačiek pre elektromobily uviedla spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia (DT ITSO) do prevádzky vo štvrtok (30. 3.) v areáli biznis centra na Moldavskej ceste v Košiciach. Postupne majú pribudnúť ďalšie. Ako TASR za firmu informoval Pavol Miroššay, slúžiť majú nielen pre jej zamestnancov, ale aj pre verejnosť.



Novootvorená stanica je vybavená desiatimi nabíjačkami s výkonom 22kW. Do konca apríla pribudne ešte jedna, a to s výkonom 50 kW. Ďalšie by mali byť dostupné od júna.



Spoločnosť Deutsche Telekom chce v rámci svojej globálnej siete pobočiek dosiahnuť do roku 2040 uhlíkovú neutralitu. V súvislosti s tým sa najväčšia IT firma na východe Slovenska rozhodla zároveň vymeniť firemné automobily za elektrické. "V rámci flotily automobilov určených pre zamestnancov má DT ITSO SK k dispozícii 44 vozidiel, z toho dve sú plne elektrické. Cieľom je obmeniť vozový park pre zamestnancov tak, aby od roku 2025 pozostával výlučne z plne elektrických vozidiel," uviedla.



Verí, že aj to prispeje k zvýšeniu povedomia o ekologicky udržateľnej doprave a motivuje to ľudí, aby zvážili svoj vplyv na životné prostredie a zvolili ekologicky prijateľnejšiu alternatívu.