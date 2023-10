V Košiciach pribudlo nové ihrisko, slúžiť bude študentom aj verejnosti

Košice 23. októbra (TASR) - V týchto dňoch finišujú práce na výstavbe ďalšieho športoviska v areáli budovy bývalej Základnej školy (ZŠ) Park mládeže v mestskej časti (MČ) Sever, ktorú má v súčasnosti prenajaté rovnomenné gymnázium. Do nového ihriska, ktoré bude slúžiť študentom aj verejnosti, investovalo mesto takmer 265.000 eur. Informuje o tom na sociálnej sieti.



"Ihrisko s rozmermi 24 krát 53 metrov dostalo špeciálny športový povrch a je ohraničené mantinelmi, ktoré sa ešte upravia. Aby neslúžilo len hokejbalu a florbalu, boli na ňom osadené aj basketbalové koše a vyznačené čiary na basketbal a streetbal," uvádza magistrát.



V čase školského vyučovania majú športovisko využívať študenti gymnázia v rámci hodín telesnej výchovy. Popoludní, večer a počas víkendov a prázdnin bude slúžiť amatérskym športovcom či širokej verejnosti.



"Oddelenie športu a mládeže plánuje na danom športovisku ešte túto jeseň osadiť takzvaný LOX, podobný ako na ihrisku Playko v Mestskom parku. Ten bude slúžiť na vypožičanie športového náčinia, lopty a podobne," dodáva mesto s tým, do konca roka chce tiež zabezpečiť vstup s automatickým vrátnikom.



Ihrisko by malo byť v prevádzke v závere tohto mesiaca.