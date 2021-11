V Košiciach pribudne sedem inteligentných priechodov

Košice 6. novembra (TASR) – K výraznému zlepšeniu bezpečnosti chodcov na priechodoch dôjde do konca tohto roka v Košiciach na siedmich miestach. Bude to pri Gymnáziu Alejová, pri kostole a obchodnom centre na Americkej triede, na Bajzovej ulici, na Myslavskej ceste pri odbočke na Hrebendovu, pri Spojenej škole na Odborárskej a na Ružovej ulici. Mesto informovalo, že na nich za takmer 34.000 eur vybuduje inteligentné dopravné značenie a zvýrazní priechody pre chodcov.



Tie budú fungovať v režime blikania, ak sa na nich bude nachádzať chodec. Inteligentné priechody slúžia ako prevencia pred vznikom dopravných nehôd.



„Lokality na umiestnenie tohto druhu inteligentného dopravného značenia sme vyberali v spolupráci s mestskými časťami a krajským dopravným inšpektorátom. Na budúci rok máme pripravených desať projektových dokumentácií na vybudovanie inteligentného priechodu pre chodcov vrátane špeciálnych svietidiel umiestnených na stožiaroch, ktoré ich budú osvetľovať. Našou prioritou je eliminovať čo najviac rizikových úsekov a pomôcť tak zlepšiť viditeľnosť chodcov, ktorí patria k najohrozenejším účastníkom cestnej premávky,“ priblížil primátor Košíc Jaroslav Polaček.



Mesto chce zároveň podľa neho pre zlepšenie bezpečnosti dopravy osadzovať pri viacerých úsekoch chodníkov fotovoltické svietidlá. Pôjde najmä o lokality, kde nie je doposiaľ vybudovaná potrebná infraštruktúra pre verejné osvetlenie. Po osadení troch kusov takýchto svietidiel v lokalite Na Demetri na sídlisku Ťahanovce pribudne ešte tento mesiac ďalší na Kostolianskej ceste od križovatky pri Crow Aréne v smere na Májovú ulicu. Ďalšie by začiatkom budúceho roka mali na každého zasvietiť v parku nad kostolom na kalvárii a na ceste od Ťahanovského mosta k minerálnemu prameňu Gajdovka.



Starosta mestskej časti Sever František Ténai skonštatoval, že táto časť mesta má veľký problém s tranzitnou dopravou. „Tá vo veľkej miere využíva cestné komunikácie na Severe, ktoré na to nie sú stavané. To je aj prípad Odborárskej a Študentskej ulice, ktoré po ich nedávnej súvislej oprave omnoho viac ako miestni obyvatelia využívajú prechádzajúci vodiči, pre ktorých sú skratkou z centra mesta do iných mestských častí. Keďže sa tam nevrátil spomaľovač, vítam, že sa tam pred školou umiestni inteligentný priechod pre chodcov a zvýši sa tým najmä bezpečnosť detí, ktoré ju navštevujú,“ uviedol. Verí, že podobné zvýraznenia priechodov pribudnú aj na ďalších miestach.



Magistrát informoval, že za uplynulé dva roky bolo zrealizovaných celkom deväť inteligentných zvýraznení priechodov a ďalších bezpečnostných prvkov. V lete tohto roka uviedli do prevádzky dva takéto priechody s osvetlením na Rovníkovej ulici v časti Nad jazerom a na Ondavskej ulici pri univerzitnej nemocnici na Západe.