Košice 15. augusta (TASR) - Na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach pribudne výskumná infraštruktúra pre covid laboratórium za viac než 2,3 milióna eur s DPH. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová s tým, že pôjde o prístroje na monitorovanie ochorenia COVID-19, infraštruktúru pre laboratórium, ako aj prístroje na monitorovanie životných funkcií.



"Cieľom bolo priniesť v čo najkratšom čase praktické výsledky, ktoré by pomohli významnou mierou zlepšiť prežívanie pacientov s COVID-19 vďaka implementácii pokročilých metód umelej ventilácie pľúc, na ktorých pracujeme, a niektoré z nich už boli s úspechom použité v slovenskom pľúcnom ventilátore Chirana Aura V," uviedol prednosta Ústavu lekárskej fyziológie LF UPJŠ Viliam Donič.



Projekt tiež rieši potrebu rýchleho zaškolenia personálu pre obsluhu týchto ventilačných prístrojov pomocou špeciálneho trenažéra na nácvik pokročilých metód umelej ventilácie pľúc. Jeho prvú verziu prezentovali na svetovej výstave EXPO v Dubaji.



Medzi hlavné výskumné aktivity projektu patria okrem iného aj vytvorenie metód neinvazívnej elektrickej stimulácie respiračného centra a mozgového kmeňa na udržanie spontánnej ventilácie pacienta, vývoj prístrojov a adaptérov k pľúcnym ventilátorom či implementácia vysokorýchlostnej PCR metódy testovania na prítomnosť vírusu.



Podľa jeho slov stále vo veľkej miere používané ventilačné metódy pri poškodení pľúc typickom pre COVID-19 nepostačujú. V praxi by mal tento projekt priniesť zlepšenie ventilačných a rozhodovacích algoritmov, čo zlepší a uľahčí proces ventilácie pacientov s nehomogénnou distribúciou vzduchu v pľúcach. "V tomto smere v rámci projektu práve podávame patent," spresnil.



Výsledky projektu môžu byť podľa Doniča aplikované nielen v súvislosti s ochorením COVID-19, ale aj pri liečbe či diagnostike iných ochorení.



Dodanie výskumnej infraštruktúry je súčasťou projektu s názvom Návrh a implementácia pokročilých metód ventilačnej liečby a diagnostiky vírusových pneumónií vrátane COVID-19 s možnosťou ich rýchleho osvojenia (IPMVDCov), na ktorý získali dotáciu vo výške 4,3 milióna eur.



Donič zároveň upozornil na procesy súvisiace s verejným obstarávaním (VO), podľa neho sú zdĺhavé. "Napriek tomu, že ide o projekty, ktoré mali a majú pomôcť počas jednotlivých vĺn pandémie COVID-19, ani po roku prístroje nemáme k dispozícii. Počet infikovaných pritom znovu narastá. Každým dňom stúpajú aj ceny špeciálnych prístrojov a komponentov," povedal. Úspešní uchádzači o jednotlivé časti zákazky sú známi od marca.



IPMVDCov nadväzuje na pôvodný projekt dlhodobého strategického výskumu riešeného na LF UPJŠ s názvom Výskum pokročilých metód umelej ventilácie pľúc a inhalácie vzácnych plynov xenón a hélium pod skratkou VYMUVEP. V rámci neho vzniklo v roku 2020 na fakulte uvedené laboratórium.