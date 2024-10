V Košiciach pribudol ďalší automatický externý defibrilátor

Košice 25. októbra (TASR) - Na košickej Hlavnej ulici pribudol ďalší automatický externý defibrilátor (AED). Umiestnený je oproti obchodnému domu na telefónnej búdke na Hlavnej ulici. V piatok ho odovzdali verejnosti do užívania Občianske združenie (OZ) Košická Záchranka spolu s Východoslovenským ústavom srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH).



"Stačí vytiahnuť kryt a zobrať ho na miesto, kde je potrebné," uviedol pre TASR zástupca OZ Juraj Sýkora s tým, že AED je pod kamerovým systémom a zabezpečený alarmom. "Neznamená to, že sa toho treba báť a v prípade potreby nevyužiť takúto možnosť a nezachrániť ľudský život," dodal. Čo sa týka Hlavnej ulice, na verejnom priestranstve je AED nepretržite dostupný aj pri Štátnej vedeckej knižnici a Dóme sv. Alžbety.



Podľa prednostu Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a VÚSCH Dušana Rybára dokáže AED samostatne vyhodnotiť EKG pacienta do tej miery, že spoľahlivo rozhodne o potrebe defibrilácie. Následne vyzve záchrancu spustiť defibrilačný výboj. "Zároveň laik ho dokáže jednoducho použiť, keďže okrem písaných a obrazových inštrukcií dáva obsluhe aj hlasové pokyny. Vzhľadom na tieto jeho charakteristiky je AED základným pilierom úspešnej resuscitácie pacienta so zastavením krvného obehu laikmi v teréne," skonštatoval s tým, že dôležité sú prvé minúty po zastavení srdca a kvalita poskytnutej pomoci.



Sýkora pripomenul, že údajmi o umiestnení a reálnej dostupnosti AED disponuje Operačné stredisko Zdravotnej záchrannej služby SR. Ich operátori dokážu naviesť záchrancu k najbližšiemu prístroju a podať inštrukcie pri záchrane života.