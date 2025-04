V Košiciach pribudol ďalší zberný dvor, otvorili ho na Jarmočnej ulici

Košice 1. apríla (TASR) - Na Jarmočnej ulici v Košiciach v utorok oficiálne otvorili v poradí šiesty zberný dvor v meste, doposiaľ bol určený pre podnikateľov. Ako na tlačovom brífingu povedal primátor Jaroslav Polaček, reagujú tak na zvýšený záujem obyvateľov, ktorí zberné dvory využívajú čoraz viac.



V roku 2023 sa návštevnosť doterajších piatich zberných dvorov v Košiciach pohybovala na úrovni okolo 60.000. Vlani to bolo takmer 80.000 návštev, pričom tu skončilo okolo 12.000 ton odpadu. Medziročne je to takmer o 32-percent viac.



„Rokovali sme so spoločnosťou Kosit a dohodli sme sa, že tento zberný dvor, ktorý v minulosti slúžil pre podnikateľov, bude slúžiť výhradne pre verejnosť, pre fyzické osoby - teda pre bežných Košičanov,“ priblížil Polaček s tým, že kým inde bola dlhšia čakacia doba, podnikatelia využívali tento zberný dvor len v malej miere.



Podľa jeho slov ide o ďalší krok k zodpovednému hospodáreniu s odpadmi a udržateľnej budúcnosti. Dodal, že množstvo vytriedeného komunálneho odpadu každý rok narastá a za uplynulé tri roky sa úroveň vytriedenia v Košiciach zvýšila na 34 percent, čo je nárast o jednu tretinu.



Branislav Šprinc zo spoločnosti Kosit spresnil, že zberný dvor na Jarmočnej bude slúžiť na zber rôznych druhov odpadu vrátane objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, biologického odpadu zo záhrad, plastov, papiera, skla, jedlých olejov a tukov, použiteľného aj odpadového textilu či elektroodpadu. „Zatiaľ tu nie je možné doniesť nebezpečné odpady,“ upozornil. Odhaduje, že by to malo byť umožnené od polovice mája, respektíve po ukončení povoľovacieho procesu.



Zberné dvory v Košiciach sú aj na Magnezitárskej ulici, Popradskej ulici, Pri bitúnku, na Železiarenskej ulici a na ulici Napájadlá. Prevádzková doba všetkých, vrátane novootvoreného na Jarmočnej ulici, je počas aktuálneho letného režimu každý deň okrem nedele od 7.00 do 18.00 h.