Tragédia na ceste: V Košiciach prišiel o život 60-ročný motocyklista

Košice 6. júla (TASR) - O život prišiel v stredu (5. 7.) popoludní v Košiciach 60-ročný motocyklista. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.



Na motocykli zn. Honda išiel po Magnezitárskej ulici, v smere od križovatky ulíc Magnezitárska - Želiarska. "Pred zastávkou mestskej hromadnej dopravy na Želiarskej ulici pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky," uvádza s tým, že narazil do obrubníka, pričom zišiel z cesty a následne narazil do dopravného značenia aj do betónového pätníka telekomunikačného stĺpa. "Motocykel po náraze odrazilo do tam zaparkovaného vozidla zn. Peugeot a vodiča z motocykla vymrštilo," dopĺňa.



Polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.