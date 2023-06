V Košiciach promovalo 24 absolventov duálneho vzdelávania v oblasti IT

Košice 28. júna (TASR) - Vyššie pomaturitné duálne IT vzdelávanie v Košiciach v stredu slávnostnou promóciou ukončilo 24 absolventov, ktorí majú garantované pracovné miesto. Tento typ vzdelávania poskytuje stredná priemyselná škola elektrotechnická (SPŠE) v spolupráci so spoločnosťou Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia (DT ITSO SK) od roku 2013.



Študenti sa v rámci duálneho vzdelávania počas troch rokov pripravujú na konkrétnu prácu pre konkrétnu firmu. Ako pre TASR priblížil riaditeľ SPŠE Štefan Krištín, na začiatku evidovali na 30 voľných miest 34 až 35 záujemcov. V tomto roku sa počet záujemcov strojnásobil. "Myslím si, že duálne vzdelávanie je medzikrok medzi strednou a vysokou školou, ktorý prepája všetko dôležité, čo študent po ukončení potrebuje na to, aby sa plnohodnotne zaradil na pracovný trh," dodal.



Počas štúdia sa pomer teórie a praxe mení. V poslednom ročníku tak študenti trávia väčšinu času v priestoroch firmy, pričom pracujú na reálnych projektoch. "Dualisti majú určitú výhodu, pretože praxovali v tíme priamo na oddeleniach. Získané skúsenosti a vedomosti vedia adekvátne využiť. Sú pripravení po absolvovaní záverečných skúšok plynulo prejsť do pracovného režimu. Sú pre nás cenným zdrojom, keďže poznajú kultúru našej firmy, procesy, zákazníka či kolegov," vysvetlila riaditeľka vzdelávacieho a rozvojového centra v DT ITSO SK Martina Schusterová.



Riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Branislav Hadár pripomenul, že tento systém vzdelávania sa neustále rozširuje nielen o nových žiakov, ale aj zamestnávateľov, odbory a odvetvia. Do duálneho vzdelávania sú podľa jeho slov zapojené tisícky žiakov, viac ako 200 škôl a vyše 2000 certifikovaných zamestnávateľov.