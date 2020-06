V Košiciach promovalo šesť vojenských pilotov a špecialistov

Košice 15. júna (TASR) – Na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach (LF TUKE) aktuálne ukončilo štúdium šesť vojenských pilotov a leteckých špecialistov. Svoje uplatnenie nájdu v leteckých útvaroch Vzdušných síl Ozbrojených síl SR. Informovalo o tom v pondelok Ministerstvo obrany (MO) SR.



Kadeti uzavreli štúdium minulý týždeň promóciami a slávnostným vyradením, päť z nich skončilo s vyznamenaním.



„Novým poručíkom želám úspešný štart v ich profesionálnej kariére v ozbrojených silách. Verím, že sa svojich úloh zhostia naplno, ako aj v to, že budú naše ozbrojené sily takto výborne reprezentovať aj naďalej,“ povedal pri tejto príležitosti minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Zároveň ocenil bezproblémovú spoluprácu akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši a Leteckej fakulty TUKE, vďaka ktorej sa podarilo opäť vrátiť do Košíc vzdelávanie vojenských leteckých odborníkov.



Medzi čerstvými poručíkmi sú traja piloti stíhacích lietadiel, pričom po ich nástupe na Leteckú základňu na Sliači sa v budúcom období počíta s ich vyslaním na preškolenie do USA na stíhacie lietadlá F-16. Dopravné krídlo Kuchyňa posilní nová pilotka dopravného lietadla a Brigádu riadenia vzdušných operácií vo Zvolene nová riadiaca letovej prevádzky. Vo Vrtuľníkovom krídle v Prešove nájde svoje uplatnenie nový špecialista inžinierskej leteckej služby.



„Vzdelávanie kadetov zabezpečuje Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s Leteckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach. Noví poručíci ukončili inžinierske štúdium v programoch riadenie leteckej dopravy a senzorika a avionické systémy,“ informovala hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.