V Košiciach protestovali proti transakčnej dani

Košice 6. mája (TASR) - Pri Jakabovom paláci v Košiciach sa v utorok protestovalo proti transakčnej dani. Zhromaždenie zvolala opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS), zúčastnilo sa na ňom niekoľko desiatok ľudí.



"Poukazujeme na problémy, ktoré spôsobila transakčná daň bežným ľuďom, podnikateľom a živnostníkom. Poukazujeme na to, že je to hlúpa daň a mala byť zrušená - aby bola podporená ekonomika, cestovný ruch aj vyššia životná úroveň," povedal pre TASR predseda SaS Branislav Gröhling.



Od 1. apríla začali právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia platiť na Slovensku novú daň z finančných transakcií. Opatrenie je súčasťou konsolidačného balíka na znižovanie deficitu verejných financií, ktorý schválil parlament minulý rok. Transakčnú daň okrem SaS kritizujú aj opozičné PS a KDH. Upraviť ju chce i koaličná SNS, ktorá predložila do parlamentu návrh novely zákona o dani z finančných transakcií. Predseda SNS Andrej Danko odmietol, že by svoj postup koordinoval s opozíciou. Rokovať o úprave transakčnej dane chce aj koaličný Hlas-SD. Premiér Robert Fico (Smer-SD) pripustil možnosť zmien v transakčnej dani, no zásadné zmeny odmietol. Vyhlásil, že je nezrušiteľná, pretože prináša taký objem peňazí, bez ktorého nie je možná konsolidácia. Za zavedenie transakčnej dane môže podľa neho bývalá vláda, ktorá rozvrátila verejné financie.