V Košiciach rekonštrukcia mosta Nižné Kapustníky prinesie zmeny v MHD

Košice 27. apríla (TASR) - Pre plánovanú rekonštrukciu bude uzatvorená časť mosta Nižné Kapustníky, z tohto dôvodu od pondelka 28. apríla dôjde aj k zmenám v košickej MHD. TASR o tom informovala Vladimíra Bujňáková z Dopravného podniku mesta Košice.



V súvislosti s rekonštrukciou bude zmena na autobusovej linke 54. V smere na Sídlisko KVP bude premávať bez zachádzky na sídlisko Nad jazerom. „Za zastávkou Bytový podnik mesta Košice pokračuje na zastávku Tepláreň, ďalej zastavuje na zastávke Bukovecká, pokračuje na bežnú zastávku VSS, križovatka a ďalej po svojej trase,“ uviedla Bujňáková s tým že v opačnom smere na sídlisko Ťahanovce premáva bez zmien.



Dočasná zmena bude aj na trase školskej linky Š2. „Ranný školský spoj z Važeckej do Šace premáva za zastávkou Levočská odklonom ako linka 52, pri teplárni prejde popod most, otočí sa a napojí sa na cestu v smere na most VSS. Ďalej zastavuje na zastávke VSS, križovatka a pokračuje po svojej trase,“ uviedla Bujňáková.