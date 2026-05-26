V Košiciach rokovali o prevencii HPV
Autor TASR
Košice 26. mája (TASR) - Zástupcovia samosprávy, Národného centra zdravotníckych informácií, medicínskych odborníkov, zdravotných poisťovní aj študenti sa v utorok v Košiciach stretli za okrúhlym stolom HPV koalície, aby diskutovali o možnostiach zlepšenia prevencie rakovín spôsobených ľudským papilomavírusom (HPV) v regióne. V Košickom samosprávnom kraji (KSK) dlhodobo evidujú nízku zaočkovanosť proti HPV aj najnižšiu účasť žien na skríningu rakoviny krčka maternice spomedzi všetkých krajov Slovenska. KSK o tom informuje na svojej webovej stránke.
Podľa prezentovaných údajov zomrelo v Košickom kraji v rokoch 2014 až 2024 na rakovinu krčka maternice 366 žien. V oblasti skríningu rakoviny krčka maternice mal Košický kraj v roku 2024 najnižšiu účasť na Slovensku. Skríning absolvovalo 25,81 percenta žien, zatiaľ čo celoslovenský priemer predstavoval 30,5 percenta.
Predbežné dáta Národného centra zdravotníckych informácií za rok 2025 však naznačujú postupný nárast zaočkovanosti detí proti HPV. Zaočkovanosť 12-ročných detí v kraji dosiahla v roku 2025 úroveň 28,1 percenta, pričom v roku 2024 to bolo 24,5 percenta. V kategórii detí vo veku 12 až 14 rokov vzrástla zaočkovanosť z 10,3 na 13,8 percenta. Napriek zlepšeniu zostáva kraj pod celoslovenským priemerom aj pod cieľom 90-percentnej zaočkovanosti do roku 2030.
„Situácia v Košickom kraji ukazuje, že je nevyhnutné pokračovať v systematickej práci s regiónmi. Očkovanie proti HPV je bezpečné, účinné a pre deti vo veku 12 - 14 rokov plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Je našou spoločnou úlohou zabezpečiť, aby sa táto možnosť dostala ku každému dieťaťu v každom okrese,“ uviedla hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová.
Predseda KSK Rastislav Trnka uviedol, že kraj reaguje na situáciu viacerými aktivitami vrátane vzdelávacích podujatí pre mladých ľudí a spolupráce s odborníkmi v regiónoch. „Uvedomujeme si, že Košický kraj čelí v oblasti prevencie rakovín vážnym výzvam a dáta nás zaväzujú konať. Preto investujeme do vzdelávania na školách aj do spolupráce s lekármi a odborníkmi priamo v regiónoch. Rozdiely medzi našimi okresmi sú veľké a musíme sa zamerať práve na tie komunity, kde je účasť na prevencii najnižšia,“ zdôraznil Trnka.
V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice organizujú aj pravidelné vakcinačné dni. Očkovanie proti HPV je pre deti vo veku od 12 do 14 rokov plne hradené z verejného zdravotného poistenia.
