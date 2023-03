Bratislava/Košice 9. marca (TASR) - V Košiciach sa budúci týždeň prvýkrát uskutoční Deň ESA na Slovensku, 16. marca sa tam zídu viac ako dve stovky osobností z oblasti vesmírneho výskumu a vývoja. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



Slovensko sa vlani stalo pridruženým členom Európskej vesmírnej agentúry (ESA). "Pre nás to znamená veľký potenciál zapájať sa do vesmírnych programov spolu s európskymi veľmocami z oblasti vesmírneho výskumu. Slovensko má významnú dlhodobú skúsenosť v tejto oblasti a určite máme čo ponúknuť aj v súčasnosti," uviedol dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu Ján Horecký. V súčasnosti sa do vesmírnych aktivít na svetovej úrovni zapája približne 40 slovenských firiem. Vďaka pridruženému členstvu sa podľa šéfa rezortu školstva tento počet môže znásobiť.



Pri tejto príležitosti sa bude 15. – 17. marca prvýkrát v histórii konať Deň ESA na Slovensku. V Košiciach sa zíde viac ako 200 odborníkov, vedcov a inovátorov nielen zo Slovenska, ale aj priamo z ESA. Výber miesta podľa štátneho tajomníka ministerstva školstva pre vedu, výskum a vysoké školstvo Michala Fedáka nebol náhodný. "Veľa výskumu aj firiem je v Košiciach. Zároveň je tu najstaršie planetárium, je tu Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorý sa už podieľa na tých aktivitách. Neďaleko máme Astronomický ústav SAV, ktorý je unikátnou infraštruktúrou, čo sa týka napríklad pozorovania Slnka," priblížil.



Okrem oficiálnej konferencie sa uskutočnia aj popularizačné podujatia. V rámci nich budú v piatok (17. 3.) v Kulturparku diskutovať so žiakmi a verejnosťou dvaja kozmonauti, ktorí spolu leteli do vesmíru, Ivan Bella a Jean-Pierre Haigneré. Takisto sa verejnosti predstaví aj "marsonautka" Michaela Musilová a bývalá stážistka v ESA Nicole Majská.