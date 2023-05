V Košiciach sa koná posledná rozlúčka so zosnulým arcibiskupom Tkáčom

Košice 30. mája (TASR) - V košickom Dóme sv. Alžbety sa v utorok koná pohreb emeritného arcibiskupa Alojza Tkáča. Po pohrebnej svätej omši ho pochovajú do centrálnej krypty katedrály vedľa vlani zosnulého kardinála Jozefa Tomka.



Pohrebné obrady sa začínajú o 10.30 h, predsedá im košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Bernard Bober. Okrem cirkevných predstaviteľov zo Slovenska a zahraničia sa očakáva účasť ďalších osobností spoločenského života.



Na obradoch sa zúčastňuje aj verejnosť, živý prenos je možné sledovať pred dómom cez veľkoplošnú obrazovku. Mesto oznámilo, že očakáva príchod tisícok ľudí z rôznych slovenských farností. Na autobusy poskytuje priestor na parkovisku pri Košickej futbalovej aréne. Tí, ktorí prídu do Košíc individuálnou dopravou, majú medzi 8.00 a 14.00 h možnosť bezplatne nechať svoje auto v parkovacom dome pri Steel aréne. Príslušníci mestskej polície pomáhajú pri organizovaní dopravy a usmerňovaní veriacich.



Emeritný košický arcibiskup Alojz Tkáč zomrel 23. mája vo veku 89 rokov. Biskupskú vysviacku mal v marci 1990 v Košiciach. Za košického arcibiskupa metropolitu bol vymenovaný o päť rokov neskôr a košickú arcidiecézu viedol do roku 2010.