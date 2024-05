V Košiciach sa konajú Župné dni, program festivalu vyvrcholí v piatok

Košice 13. mája (TASR) - Festival Župné dni Košického samosprávneho kraja (KSK) po Gemeri, Spiši a Zemplíne pokračuje tento týždeň v Above, kde aktivitami ožijú Košice. Vyvrcholením bude piatkové (17. 5.) Župné mestečko na Námestí Maratónu mieru aj s Dňom otvorených dverí na Úrade KSK. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.



Krajský festival zábavy, gastronómie a eko tém sa koná pri príležitosti 100. výročia prvého zasadnutia Košickej župy. Do aktivít sa zapája aj Východoslovenské múzeum, Východoslovenská galéria či Verejná knižnica Jána Bocatia. Súčasťou programu bude aj festival Otvor myseľ Fest o duševnom zdraví pre stredoškolákov, konferencia o trendoch v ekoturizme alebo festival umeleckej tvorivosti ľudí so zdravotným hendikepom.



"Spoznáme mimoriadne talenty, ktoré vzídu z Innovation Awards, ale aj umelcov zo zariadení sociálnych služieb, ktorí sa neboja ukázať, čo im ide na Moste úsmevov. Okrem toho prebiehať budú aj Rákociho pivné dni, Noc múzeí a galérií či Otvor myseľ Fest a Balónová fiesta. V piatok uvedieme do života hodnotnú trojzväzkovú knihu o Košickom kraji a spoznáme meno maskota kraja sokola rároha, o ktorom hlasujú samotní obyvatelia," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Na Námestí Maratónu mieru v piatok od 9.00 do 21.00 h budú súčasťou ponuky a prezentácií vodíkové autíčka, remeslá, živé sochy či prezlečení Andrássyovci, burza oblečenia, predstavenie cyklodestinácií alebo malá zdravotná prehliadka. Na pódiu sa predstavia Štefan Štec a Fajta, Kali a Peter Pann, Cirkul'art, ale aj škola tanca. Na návštevníkov čaká módna prehliadka, folkloristi či konzervatoristi.



Podrobnejšie informácie nájdu návštevníci na webe zupnednikosickehokraja.sk.