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V Košiciach sa konali ustanovujúce miestne zastupiteľstvá
Ustanovujúce miestne zastupiteľstvá sa uskutočnili v MČ Juh, Západ, Barca, Džungľa aj v MČ Košická Nová Ves.
Autor TASR
Košice 19. novembra (TASR) - V piatich košických mestských častiach (MČ) sa vo štvrtok uskutočnili ustanovujúce miestne zastupiteľstvá. Zložením sľubu sa svojej funkcie ujali znovuzvolení starostovia spoločne s novozvolenými poslaneckými zbormi.
Ustanovujúce miestne zastupiteľstvá sa uskutočnili v MČ Juh, Západ, Barca, Džungľa aj v MČ Košická Nová Ves. Vo všetkých z uvedených MČ starostovia obhájili v októbrových komunálnych voľbách svoj post.
Na Juhu ako starostka pokračuje Anna Súkeníková. V 13-člennom miestnom zastupiteľstve sú šiesti poslanci nezávislí, dvaja sú z Košickej strany a piati sú za koalíciu Demokrati, Slovensko, PS a Za ľudí.
V MČ Západ zostáva starostom Marcel Vrchota. V 13-člennom poslaneckom zbore je 11 poslancov za koalíciu Demokrati, Slovensko, PS, SaS, Za ľudí a dvaja sú nezávislí.
MČ Barca má staronového starostu Gabriela Krištofa. Miestny sedemčlenný poslanecký zbor budú tvoriť štyria poslanci za stranu KDH, dvaja za stranu Starostovia a nezávislí kandidáti a jeden je nezávislým poslancom.
Ustanovujúce miestne zastupiteľstvo bolo aj v MČ Džungľa, kde sľub zložila znovuzvolená starostka Adriana Šebeščáková Balogová. V päťčlennom miestnom poslaneckom zbore sú traja za strany Starostovia a nezávislí kandidáti a Tím Košice, jeden za SaS a jeden za koalíciu Hlas-SD, Smer-SD, Právo na pravdu, Republika a SNS.
Obyvatelia Košickej Novej Vsi si zvolili staronového starostu Michala Krcha. Medzi miestnymi poslancami sú traja za stranu Starostovia a nezávislí kandidáti, jeden je nezávislý a jeden za koalíciu strán Demokrati, PS a Za ľudí.
Ustanovujúce miestne zastupiteľstvá sa uskutočnili v MČ Juh, Západ, Barca, Džungľa aj v MČ Košická Nová Ves. Vo všetkých z uvedených MČ starostovia obhájili v októbrových komunálnych voľbách svoj post.
Na Juhu ako starostka pokračuje Anna Súkeníková. V 13-člennom miestnom zastupiteľstve sú šiesti poslanci nezávislí, dvaja sú z Košickej strany a piati sú za koalíciu Demokrati, Slovensko, PS a Za ľudí.
V MČ Západ zostáva starostom Marcel Vrchota. V 13-člennom poslaneckom zbore je 11 poslancov za koalíciu Demokrati, Slovensko, PS, SaS, Za ľudí a dvaja sú nezávislí.
MČ Barca má staronového starostu Gabriela Krištofa. Miestny sedemčlenný poslanecký zbor budú tvoriť štyria poslanci za stranu KDH, dvaja za stranu Starostovia a nezávislí kandidáti a jeden je nezávislým poslancom.
Ustanovujúce miestne zastupiteľstvo bolo aj v MČ Džungľa, kde sľub zložila znovuzvolená starostka Adriana Šebeščáková Balogová. V päťčlennom miestnom poslaneckom zbore sú traja za strany Starostovia a nezávislí kandidáti a Tím Košice, jeden za SaS a jeden za koalíciu Hlas-SD, Smer-SD, Právo na pravdu, Republika a SNS.
Obyvatelia Košickej Novej Vsi si zvolili staronového starostu Michala Krcha. Medzi miestnymi poslancami sú traja za stranu Starostovia a nezávislí kandidáti, jeden je nezávislý a jeden za koalíciu strán Demokrati, PS a Za ľudí.