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V Košiciach sa konalo podujatie Dialóg pre Slovensku
Podujatie spojilo Košický a Prešovský región v šiestom regionálnom stretnutí v rámci projektu.
Autor TASR
Košice 19. novembra (TASR) - V Košiciach sa vo štvrtok uskutočnilo podujatie Dialóg pre Slovensko organizované Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Ako TASR informovala za úrad Zuzana Hromcová, cieľom podujatia bolo vytvoriť priestor pre otvorený, vecný a konštruktívny dialóg medzi kľúčovými aktérmi v regiónoch.
„Podujatie reaguje na rastúcu mieru spoločenskej polarizácie, potrebu posilňovať vzájomné porozumenie, dôveru, odolnosť a spoluprácu medzi rôznymi sektormi spoločnosti, zástupcami územnej samosprávy, štátnej správy, podnikateľského sektora, občianskej spoločnosti a akademickej obce,“ uviedol úrad s tým, že prostredníctvom regionálnych stretnutí chce diskutovať o aktuálnych výzvach, ktoré sú zároveň agendou úradu. Taktiež má za cieľ zdieľať skúsenosti z praxe a hľadať riešenia, ktoré reflektujú potreby konkrétnych regiónov a ich obyvateľov.
Podujatie spojilo Košický a Prešovský región v šiestom regionálnom stretnutí v rámci projektu. Diskusie sa už uskutočnili v Banskej Bystrici, Trnave, Nitre, Trenčíne a Žiline. Diskutovalo sa formou aktívnej výmeny názorov a skúseností medzi účastníkmi pri tematických diskusných stoloch. Účastníci sa venovali oblastiam dobrovoľníctva, odolnosti spoločnosti a pripravenosti na krízy, potravinovej pomoci, polarizácie spoločnosti či práce a integrácie pracujúcich cudzincov.
Úrad objasnil, že cieľom stretnutia bolo identifikovať spoločné výzvy, pomenovať zdroje napätia v spoločnosti a zároveň hľadať konkrétne návrhy riešení, ktoré môžu prispieť k posilneniu spolupráce, sociálnej súdržnosti a odolnosti spoločnosti. Výstupy z diskusie budú podľa neho slúžiť ako spätná väzba pre ďalšie aktivity Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.
„Podujatie reaguje na rastúcu mieru spoločenskej polarizácie, potrebu posilňovať vzájomné porozumenie, dôveru, odolnosť a spoluprácu medzi rôznymi sektormi spoločnosti, zástupcami územnej samosprávy, štátnej správy, podnikateľského sektora, občianskej spoločnosti a akademickej obce,“ uviedol úrad s tým, že prostredníctvom regionálnych stretnutí chce diskutovať o aktuálnych výzvach, ktoré sú zároveň agendou úradu. Taktiež má za cieľ zdieľať skúsenosti z praxe a hľadať riešenia, ktoré reflektujú potreby konkrétnych regiónov a ich obyvateľov.
Podujatie spojilo Košický a Prešovský región v šiestom regionálnom stretnutí v rámci projektu. Diskusie sa už uskutočnili v Banskej Bystrici, Trnave, Nitre, Trenčíne a Žiline. Diskutovalo sa formou aktívnej výmeny názorov a skúseností medzi účastníkmi pri tematických diskusných stoloch. Účastníci sa venovali oblastiam dobrovoľníctva, odolnosti spoločnosti a pripravenosti na krízy, potravinovej pomoci, polarizácie spoločnosti či práce a integrácie pracujúcich cudzincov.
Úrad objasnil, že cieľom stretnutia bolo identifikovať spoločné výzvy, pomenovať zdroje napätia v spoločnosti a zároveň hľadať konkrétne návrhy riešení, ktoré môžu prispieť k posilneniu spolupráce, sociálnej súdržnosti a odolnosti spoločnosti. Výstupy z diskusie budú podľa neho slúžiť ako spätná väzba pre ďalšie aktivity Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.