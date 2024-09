V Košiciach sa od utorka začne pravidelná jesenná deratizácia

Košice 30. septembra (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach vyzýva na vykonanie jesennej celoplošnej deratizácie na území mesta v období od utorka (1. 10.) do 31. októbra. Dôvodom je regulácia živočíšnych škodcov. Pripomína to mesto Košice na svojej webovej stránke.



Mesto a mestské časti majú podľa zverejnenej výzvy RÚVZ vykonať deratizáciu na verejných priestranstvách, pri kontajneroviskách a v objektoch v správe alebo majetku mesta a jeho mestských častí.



Výzva sa týka aj fyzických a právnických osôb. "Podnikatelia a právnické osoby vykonávajú deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, v objektoch školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, v bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch objektov, v areáloch živočíšnej výroby, potravinárskej výroby a v potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, v skladoch potravín, v skladoch ďalších komodít a na skládkach komunálneho odpadu," pripomína magistrát.



Fyzickým osobám - občanom sa odporúča vykonať deratizáciu v pivničných priestoroch domov, ak sa v ich blízkosti realizuje chov hospodárskych zvierat a v rodinných a bytových domoch predovšetkým vtedy, ak v ich blízkosti sú objekty určené na podnikanie alebo zaznamenali pri týchto priestoroch výskyt hlodavcov. Deratizáciu môžu vykonať svojpomocne biocídnymi prípravkami registrovanými v Centre pre chemické látky a prípravky, ktoré sú určené a schválené na tento účel.



Potvrdenia o vykonaní deratizácie sa odporúča uchovať po dobu troch mesiacov.