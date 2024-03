V Košiciach sa opäť uskutoční tradičný Ekumenický pašiový sprievod

Košice 29. marca (TASR) - Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností (ESCNS) v Košiciach aj na tohtoročný Veľký piatok pripravuje Ekumenický pašiový sprievod. Ide o sprítomnenie utrpenia Ježiša Krista putovaním ulicami v centre mesta so zastaveniami pri jednotlivých chrámoch, kde sa číta Božie slovo a uvažuje sa nad ním. Na podujatí sa pravidelne zúčastňujú stovky ľudí. Pre TASR to uviedol moderátor ESCNS Dušan Havrila.



"Žijeme v čase mnohých vzrastajúcich napätí, a preto zameranie tohtoročného sprievodu hľadá povzbudenie, pomoc a útechu v Ježišových slovách: Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet! Ide o aktuálnu tému, ktorá sa v globálnych i v tých menších rozmeroch dotýka azda každého človeka," povedal.



Ako dodal, ESCNS si v tomto roku pripomína 30. výročie svojho vzniku. Už tradičný Ekumenický pašiový sprievod je spoločnou aktivitou kresťanských cirkví. "Pridať sa môžu aj ľudia iných vierovyznaní či bez vierovyznania, ak chcú spoločne s nami premýšľať o niektorých veciach, ktoré sú aktuálne aj vo svete. Je to pekná prezentácia kresťanského spolužitia," skonštatoval.



Ekumenický pašiový sprievod sa začne o 13.00 h pred Evanjelickým chrámom na Mlynskej ulici a ukončí sa pri Dóme sv. Alžbety. Podieľajú sa na ňom Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Cirkev československá husitská, Evanjelická cirkev a. v., Gréckokatolícka cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Rímskokatolícka cirkev a Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach.