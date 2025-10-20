< sekcia Regióny
V Košiciach sa pripoja k odkazu 17. novembra, miestny úrad zatvoria
Prednostka miestneho úradu Kamila Bačová poukázala na to, že demokracia je o dialógu a o tom, že si dokážeme vypočuť aj odlišné názory.
Autor TASR
Košice 20. októbra (TASR) - Miestny úrad košickej mestskej časti Sídlisko KVP bude v pondelok 17. novembra zatvorený. Oznámila to mestská časť s tým, že rozhodnutie súvisí s úctou k odkazu Dňa boja za slobodu a demokraciu, ktorý po novom už nie je dňom pracovného pokoja.
Zrušenie dňa pracovného pokoja 17. novembra je súčasťou konsolidačného balíka opatrení na budúci rok, ktorý v septembri schválil parlament.
„Každý z nás si slobodu pripomína inak. My na KVP dávame našim zamestnancom priestor, aby tak mohli urobiť po svojom. Chceme, aby mohli tento deň prežiť ako občania a postaviť sa za to, čo považujú za správne. Môžu nám zrušiť voľno, ale nie hodnoty, ktoré 17. november prináša,“ uviedol starosta MČ Košice - Sídlisko KVP Ladislav Lörinc.
Miestny úrad bude verejnosti plne k dispozícii opäť od utorka 18. novembra, keď bude fungovať v bežnej prevádzke podľa riadnych úradných hodín. Informovala o tom Ivana Palaiová z miestneho úradu s tým, že vedenie MČ ďakuje občanom za pochopenie.
Prednostka miestneho úradu Kamila Bačová poukázala na to, že demokracia je o dialógu a o tom, že si dokážeme vypočuť aj odlišné názory. „V práci sa s tým stretávam denne, keďže na úrade pracuje vyše 30 ľudí. Nie vždy sa všetci zhodneme, ale dôležité je, že máme možnosť slobodne diskutovať, hľadať riešenia a vzájomne sa rešpektovať. Plne podporujem rozhodnutie, že v tento deň bude úrad zatvorený a každý si bude môcť pripomenúť hodnoty, ktoré nám 17. november zanechal,“ skonštatovala.
