V Košiciach sa pripravujú na avizované sneženie

Košice 21. novembra (TASR) - Sypače a ďalšie mechanizmy spoločnosti Kosit vyjdú prvýkrát v aktuálnej zimnej sezóne do ulíc Košíc vo štvrtok večer. Ich hlavnou úlohou bude zabezpečiť preventívny posyp na komunikáciách, po ktorých jazdia autobusy mestskej hromadnej dopravy (MHD). Súvisí to s predpoveďou počasia, podľa ktorej by v Košiciach mohlo napadnúť päť až 15 centimetrov snehu. Informuje o tom mesto na svojej webovej stránke.



Začiatok sneženia sa očakáva tesne pred polnocou, keď do terénu vyrazí celkovo 32 vozidiel zimnej údržby. Posyp zmiešanou zmesou je naplánovaný na všetkých hlavných komunikáciách s dôrazom na kopcovité úseky ciest, po ktorých premávajú aj vozidlá MHD. "Pôjde najmä o cesty na sídliskách Dargovských hrdinov, Ťahanovce, KVP a na uliciach Vojenská, Štúrova - Toryská, Trieda SNP - Popradská. V prípade potreby vyčistia aj priechody na bočných uliciach," uvádza magistrát.



Pracovníci ručného čistenia podľa potreby uskutočnia posyp schodísk v mestských častiach Staré Mesto, Dargovských hrdinov a Sídlisko Ťahanovce. Pripravené sú aj ďalšie mechanizmy a zamestnanci Kositu, Správy mestskej zelene, Tepelného hospodárstva, Bytového podniku mesta Košice a Dopravného podniku mesta Košice. "Týchto 150 osôb v prípade potreby ručne dočistí chodníky, schodiská a zastávky MHD," dodáva.



Mesto pripomína, že tím zimnej údržby zároveň plánuje v piatok (22. 11.) ráno zaslať výzvu na vyčistenie chodníkov pre všetkých 900 dobrovoľníkov, ktorí sa počas tejto zimnej sezóny zapojili do programu adopcie chodníkov v Košiciach.