V Košiciach sa pripravujú na ďalšiu vlnu utečencov, ich počet stúpa

Košice 28. novembra (TASR) - V Košiciach sa pripravujú na možnú druhú vlnu príchodu ľudí z Ukrajiny. Ako pre TASR uviedla koordinátorka Centra prvého kontaktu (CPK) pre Ukrajincov v Košiciach Adriana Čurajová, aj keď počet prichádzajúcich utečencov mierne stúpa, ich prílev v dôsledku zimy sa zatiaľ neprejavil naplno.



"Máme indície, ale aj nám telefonujú priamo ľudia buď z Ukrajiny, alebo ich rodinní príslušníci a pýtajú sa, či k nám môžu prísť na zimu. Sú to ľudia, ktorí nepotrebujú dlhodobé ubytovanie, prácu alebo školu pre deti, len potrebujú prečkať zimu, pretože sú v bytovkách alebo domoch bez kúrenia, vody a bez plynu," vysvetlila v súvislosti s vývojom vojny na Ukrajine.







V uplynulých dňoch evidujú v centre na Staničnom námestí v priemere 45 nových utečencov denne. Ďalších 100 až 150 ľudí denne prichádzajúcich do centra tvoria tí, ktorí už v Košiciach žijú a hľadajú rôznu formu pomoci poskytovanú v CPK.



Kým pred mesiacom bolo v centre ubytovaných v priemere 60 utečencov, v týchto dňoch tu denne prespí 70 až 80 ľudí. "Prespia u nás dva, maximálne tri dni. Hľadáme pre nich ďalšie možnosti, aby sme uvoľnili lôžka pre nových prichádzajúcich, a zároveň sa snažíme motivovať ich, aby išli do iných miest na Slovensku alebo iných krajín, a snažíme sa im pomôcť nájsť spôsob, ako sa tam dopravia," dodala.



Situáciu podľa jej slov pravidelne konzultujú aj s okresným úradom v rámci krízového štábu. Na ďalšiu utečeneckú vlnu sa pripravujú aj v súčinnosti s Košickým samosprávnym krajom a ďalšími organizáciami. Ak by došlo k naplneniu kapacít CPK, majú pripravené pohotovostné miesta s lôžkami, ktoré vedia v prípade núdze aktivovať do 24 hodín.



Ak chce verejnosť utečencom poskytnúť potravinovú či materiálnu pomoc, odporúča jej navštíviť CPK. "Naši ľudia veľmi radi poradia, čo je potrebné v danej chvíli doniesť," doplnila Čurajová.



Odhaduje, že v Košiciach sa od februárového vypuknutia vojny na Ukrajine adaptovalo 6000 až 7000 ľudí z Ukrajiny.