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V Košiciach sa pripravujú na tropický víkend, budú kropiť ulice
Kropiace auto vyrazí v piatok o 18.00 h na obe časti Hlavnej ulice približne po Urbanovu vežu.
Autor TASR
Košice 26. júna (TASR) - Mesto Košice sa pripravuje na tropický víkend a začiatok budúceho týždňa, počas ktorých môžu teploty vystúpiť až na 35 stupňov Celzia. Ako informuje magistrát, cez víkend i počas celého leta bude k dispozícii viacero miest, kde sa bude dať osviežiť a schladiť. Od piatka púšťajú aj kropenie ulíc v centre.
Kropiace auto vyrazí v piatok o 18.00 h na obe časti Hlavnej ulice približne po Urbanovu vežu. Kropenie má okrem pocitového ochladenia znížiť aj prašnosť a zlepšiť kvalitu ovzdušia. Kropiť sa budú aj ulice Alžbetina, Mlynská, Moyzesova, Bačíkova a Senný trh. Mesto plánuje kropenie dvakrát denne, o 10.00 a 18.00 h, do pondelkového večera.
Na Hlavnej ulici, kde Správa mestskej zelene tak ako po minulé roky sprevádzkovala dva rozprašovače vodnej hmly. Úkryt pred slnkom ponúkajú aj košické parky a fontány. V meste je spustených 16 fontán vrátane Spievajúcej fontány pred divadlom. Chládok môžu obyvatelia nájsť v Mestskom parku, parkoch na Komenského ulici a Drevnom trhu, v lesoparku na Furči či na viacerých detských ihriskách.
Podľa primátora Jaroslava Polačeka pribudli možnosti oddychu aj v revitalizovaných vnútroblokoch a verejných priestranstvách. „Podarilo sa nám zrevitalizovať vnútrobloky na Braniskovej, Kuzmányho, Jasuschovej, Čínskej, Lomonosovovej, Vysokoškolskej ulici, ako aj verejné priestranstvá na Lidickom námestí, Obrancov mieru a pri magistráte, kde okrem iného pribudli zelené schody,“ uviedol. Zelené plochy podľa neho pribúdajú aj pri športovej hale Stará jazdiareň, vo vnútrobloku na Pasteurovom námestí či na verejných priestranstvách na Clementisovej a Bašťovanského ulici, kde má pribudnúť aj fontána.
Tieň ponúkajú aj Mestské lesy Košice, ktoré sa rozprestierajú na ploche 19.554 hektárov. Prechádza nimi vyše 100 kilometrov turistických značiek, 160 kilometrov cyklotrás a 25 kilometrov cyklo- a flowtrailov. V území sa nachádzajú aj altánky, studničky, vyhliadka na Vysoké Tatry či zrekonštruovaná Vyhliadková veža. Pred horúčavami sa dá ukryť aj v areáli košickej zoologickej záhrady.
Počas leta budú v Košiciach otvorené aj mestské kúpaliská Ryba-Anička a Rumanova, ku ktorým sa od soboty pridá kúpalisko Červená hviezda. Všetky budú otvorené od 9.00 do 19.00 h, Rumanova bude od pondelka počas pracovných dní až do konca augusta sprístupnená už od 7.45 h. Návštevníci budú mať k dispozícii spolu desať bazénov.
Kropiace auto vyrazí v piatok o 18.00 h na obe časti Hlavnej ulice približne po Urbanovu vežu. Kropenie má okrem pocitového ochladenia znížiť aj prašnosť a zlepšiť kvalitu ovzdušia. Kropiť sa budú aj ulice Alžbetina, Mlynská, Moyzesova, Bačíkova a Senný trh. Mesto plánuje kropenie dvakrát denne, o 10.00 a 18.00 h, do pondelkového večera.
Na Hlavnej ulici, kde Správa mestskej zelene tak ako po minulé roky sprevádzkovala dva rozprašovače vodnej hmly. Úkryt pred slnkom ponúkajú aj košické parky a fontány. V meste je spustených 16 fontán vrátane Spievajúcej fontány pred divadlom. Chládok môžu obyvatelia nájsť v Mestskom parku, parkoch na Komenského ulici a Drevnom trhu, v lesoparku na Furči či na viacerých detských ihriskách.
Podľa primátora Jaroslava Polačeka pribudli možnosti oddychu aj v revitalizovaných vnútroblokoch a verejných priestranstvách. „Podarilo sa nám zrevitalizovať vnútrobloky na Braniskovej, Kuzmányho, Jasuschovej, Čínskej, Lomonosovovej, Vysokoškolskej ulici, ako aj verejné priestranstvá na Lidickom námestí, Obrancov mieru a pri magistráte, kde okrem iného pribudli zelené schody,“ uviedol. Zelené plochy podľa neho pribúdajú aj pri športovej hale Stará jazdiareň, vo vnútrobloku na Pasteurovom námestí či na verejných priestranstvách na Clementisovej a Bašťovanského ulici, kde má pribudnúť aj fontána.
Tieň ponúkajú aj Mestské lesy Košice, ktoré sa rozprestierajú na ploche 19.554 hektárov. Prechádza nimi vyše 100 kilometrov turistických značiek, 160 kilometrov cyklotrás a 25 kilometrov cyklo- a flowtrailov. V území sa nachádzajú aj altánky, studničky, vyhliadka na Vysoké Tatry či zrekonštruovaná Vyhliadková veža. Pred horúčavami sa dá ukryť aj v areáli košickej zoologickej záhrady.
Počas leta budú v Košiciach otvorené aj mestské kúpaliská Ryba-Anička a Rumanova, ku ktorým sa od soboty pridá kúpalisko Červená hviezda. Všetky budú otvorené od 9.00 do 19.00 h, Rumanova bude od pondelka počas pracovných dní až do konca augusta sprístupnená už od 7.45 h. Návštevníci budú mať k dispozícii spolu desať bazénov.