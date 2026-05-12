V Košiciach sa uskutoční štvrtý ročník podujatia ŠkolFest
Autor TASR
Košice 12. mája (TASR) - V Košiciach sa v utorok a stredu (13. 5.) uskutoční štvrtý ročník podujatia ŠkolFest. Spolu sa na ňom zúčastní viac ako 10.000 žiakov a študentov základných a stredných škôl z Košického a Prešovského kraja z vyše 140 škôl.
Ako informovali organizátori, cieľom podujatia je spojiť hudobný program s témou duševného zdravia a poskytnúť mladým ľuďom informácie o možnostiach odbornej pomoci. IPečko bude počas koncertov prezentovať svoju činnosť prostredníctvom interaktívneho stánku, videoprojekcií aj rozhovorov na pódiu.
„Podujatie ŠkolFest je originálnym spojením koncertov troch populárnych interpretov s výsostne aktuálnou témou duševného zdravia mladých ľudí, ktorú vieme v neformálnej atmosfére spontánnym spôsobom sprostredkovať v priebehu dvoch dopoludní viac ako desaťtisíc mladým ľuďom a takmer tisícke učiteľov,“ uviedol zástupca organizátora Róbert Schwarcz.
Pre žiakov z viac ako 140 škôl je pripravený koncertný program s vystúpeniami speváka Lukáša Adamca s kapelou, Alana Murína a skupiny Heľenine oči. Súčasťou podujatia bude aj prezentácia organizácie IPečko, ktorá sa venuje duševnému zdraviu detí a mladých ľudí. Koncert sa koná vďaka finančnej podpore Košického samosprávneho kraja (KSK). „V skvelej atmosfére plnej pozitívnych emócií budú môcť mladí ľudia omnoho prirodzenejšie prijať informácie o tom, kde môžu nájsť pomoc v ťažkých životných situáciách, čo je veľmi dôležitou a zmysluplnou súčasťou tohto podujatia,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
