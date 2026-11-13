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V saleziánskom stredisku v Košiciach sa uskutoční hokejbalový turnaj
Organizátorom celoslovenskej športovej akcie v hokejbale pre mladých do 15 rokov je rehoľa Saleziánov don Bosca.
Autor TASR
Košice 13. novembra (TASR) - Veľký hokejbalový turnaj sa po roku uskutoční v Košiciach od 13. do 15. novembra v saleziánskom stredisku Tri hôrky. Ako TASR informovala Zuzana Babjaková z PR oddelenia, na turnaji sa stretne osem tímov z celej republiky.
Organizátorom celoslovenskej športovej akcie v hokejbale pre mladých do 15 rokov je rehoľa Saleziánov don Bosca. „Počas zápasov sú napriek veľkej rivalite tímy neustále vedené k fair play, za ktorú sa udeľuje aj špeciálne ocenenie. Celkový víťaz turnaja si každý rok okrem vecných cien odnesie domov aj putovný pohár hokejbalistu,“ uviedli.
Súčasťou podujatia má byť podľa nich aj sprievodný program vrátane zábavných aktivít, slávnostného galavečera či duchovného obsahu. Turnaj sa usporadúva od roku 1996 a stavia na osvedčenom preventívnom systéme dona Bosca, a to byť prítomný medzi mladými a sprevádzať ich dospievaním.
„Ihrisko sa tak stáva miestom, kde nerozhodujú len góly na tabuli, ale najmä schopnosť niesť zodpovednosť, podržať spoluhráča a odniesť si dôležité hodnoty do každodenného života,“ doplnili s tým, že tento rok budú hrať mladí z Bardejova, Michaloviec, Prešova, Banskej Bystrice, Terne, Novej Dubnice či dva košické tímy.
Organizátorom celoslovenskej športovej akcie v hokejbale pre mladých do 15 rokov je rehoľa Saleziánov don Bosca. „Počas zápasov sú napriek veľkej rivalite tímy neustále vedené k fair play, za ktorú sa udeľuje aj špeciálne ocenenie. Celkový víťaz turnaja si každý rok okrem vecných cien odnesie domov aj putovný pohár hokejbalistu,“ uviedli.
Súčasťou podujatia má byť podľa nich aj sprievodný program vrátane zábavných aktivít, slávnostného galavečera či duchovného obsahu. Turnaj sa usporadúva od roku 1996 a stavia na osvedčenom preventívnom systéme dona Bosca, a to byť prítomný medzi mladými a sprevádzať ich dospievaním.
„Ihrisko sa tak stáva miestom, kde nerozhodujú len góly na tabuli, ale najmä schopnosť niesť zodpovednosť, podržať spoluhráča a odniesť si dôležité hodnoty do každodenného života,“ doplnili s tým, že tento rok budú hrať mladí z Bardejova, Michaloviec, Prešova, Banskej Bystrice, Terne, Novej Dubnice či dva košické tímy.