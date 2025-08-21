< sekcia Regióny
V Košiciach sa v auguste narodili trojičky
Dali im mená Eliška, Eliáš a Dávid.
Autor TASR
Košice 21. augusta (TASR) - Na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) v Košiciach sa v nedeľu (17. 8.) narodili trojičky. Dievčatko a dvoch chlapcov porodila 21-ročná matka Viktória z Malého Slavkova v okrese Kežmarok. Ako informovala hovorkyňa UNLP Ladislava Šustová, ide už o druhý pôrod trojičiek v krátkom čase.
Trojičky boli počaté spontánne a tehotenstvo od 7. týždňa sledoval pôrodník Ján Varga. „Tehotenstvo prebiehalo bez vážnejších komplikácií a všetky bábätká sa vyvíjali dobre. Od 30. týždňa bola pacientka až do pôrodu hospitalizovaná na našom oddelení,“ uviedol. Dodal, že ide o jeho prvé trojičky, ktoré sledoval od začiatku až po pôrod.
Viacplodové tehotenstvo je považované za rizikové, preto musela budúca matka pravidelne dochádzať na gynekologické kontroly do Košíc. Pôrod prebehol bez komplikácií cisárskym rezom. „Pôvodne sme plánovali sekciu na 35. týždeň, no pre zhoršené prietoky u najmenšieho bábätka sme museli tehotenstvo ukončiť v 34. týždni. Pri viacplodovej gravidite sa vždy rozhoduje podľa najslabšieho článku,“ vysvetlil lekár. Podľa neho sa dvojičky zvyčajne rodia medzi 36. až 37. týždňom, trojičky už okolo 33. týždňa. „To, že pacientka zvládla tehotenstvo až do 34. týždňa, je veľký úspech - polovica žien s trojičkami porodí ešte pred 32. týždňom,“ dodal. Pravdepodobne išlo o trojičky z dvoch vajíčok, dievčatko malo vlastnú placentu, chlapci spoločnú.
Všetky tri deti sa narodili v dobrom zdravotnom stave a bez komplikácií. „Hneď po pôrode všetky trojičky plakali a nepotrebovali žiaden veľký akútny zásah. Dve z nich potrebovali len krátku lekársku pomoc, dnes dýchajú samostatne a pľúca majú vyvinuté. Teraz je pre nich najdôležitejšie prijímanie stravy - postupne dostávajú materské mlieko,“ uviedla primárka Neonatologického oddelenia Iveta Kostelníková.
Eliška pri narodení vážila 1940 gramov a merala 42 centimetrov, Eliáš 1830 gramov a 42 centimetrov a Dávid 1690 gramov a 40 centimetrov. „Veľmi sa teším, že máme trojičky. V rodine sa síce dvojičky vyskytli, no trojičky až teraz,“ povedala šťastná mamička krátko po pôrode.
UNLP od roku 2018 eviduje v priemere dva pôrody trojčiat ročne. Mimoriadnou udalosťou sú štvorčatá, ktoré sa v nemocnici naposledy dvakrát narodili v roku 2022.
