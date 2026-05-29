< sekcia Regióny
V Košiciach sa v konajú Župné dni, bude koncert skupiny Morandi
Podujatie podľa organizátorov premení miesto na živú scénu plnú koncertov, divadla, futuristických inovácií, remesiel aj zážitkov pre všetky generácie.
Autor TASR
Košice 29. apríla (TASR) - V Košiciach na Námestí Maratónu mieru sa v piatok koná krajský festival Župné dni. Pestrý program potrvá od 13.00 do 21.30 h a vyvrcholí koncertom skupiny Morandi.
Ako informoval Košický samosprávny kraj (KSK), podujatie si vyžiadalo dopravné obmedzenia. Komunikácia na Námestí Maratónu mieru a v častiach ulíc Hlavná a Hviezdoslavova pri Úrade KSK je od štvrtka (28. 5.) 17.00 h do soboty (30. 5.) 3.00 h dočasne uzavretá.
Podujatie podľa organizátorov premení miesto na živú scénu plnú koncertov, divadla, futuristických inovácií, remesiel aj zážitkov pre všetky generácie. Úvodné slovo pri otvorení župného mestečka bude mať Domko Band - kapela košického zariadenia sociálnych služieb Domko. V hudobnej ponuke je aj Majk Spirit a kapela HEX. K atrakciám budú patriť roboty na vodíkový pohon, drony, smart lavička vytvorená študentmi či vedecké experimenty. Festival prepojí moderný svet s tradíciami regiónu.
„Košice zažijú folklórne vystúpenia Klenoty kraja, temperamentné predstavenia divadla Romathan, choduliarov, nový divadelný projekt Pirátska odysea - Plamene Gemera aj tvorivé remeselné dielne. Vyrábať sa budú permoníci, košíky z pedigu, machové obrazy či keramika na hrnčiarskom kruhu a šikovní stredoškoláci pozapletajú vrkoče a diagnostikujú pleť,“ informoval KSK.
Súčasťou Župných dní budú aj zdravotné merania, workshopy pre deti a seniorov, prezentácie letných táborov, regionálne produkty a ukážky toho, ako dnes funguje moderný Košický kraj. Športoví nadšenci sa môžu tešiť aj na oceňovanie juniorských hokejistov.
„Celé námestie sa stane veľkým interaktívnym ihriskom budúcnosti. Návštevníci si budú môcť vyskúšať 3D tlač, programovanie robotov, laserové technológie, AI okuliare či SmartLaby, ktoré ukážu inovácie doslova na dotyk. Tento deň prinesie radosť aj do dvoch reštaurácií z Abova, ktoré sa zapojili do súťaže Vareška Košického kraja a do svojej prevádzky si odnesú 4000 eur na zlepšenie služieb,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Ako informoval Košický samosprávny kraj (KSK), podujatie si vyžiadalo dopravné obmedzenia. Komunikácia na Námestí Maratónu mieru a v častiach ulíc Hlavná a Hviezdoslavova pri Úrade KSK je od štvrtka (28. 5.) 17.00 h do soboty (30. 5.) 3.00 h dočasne uzavretá.
Podujatie podľa organizátorov premení miesto na živú scénu plnú koncertov, divadla, futuristických inovácií, remesiel aj zážitkov pre všetky generácie. Úvodné slovo pri otvorení župného mestečka bude mať Domko Band - kapela košického zariadenia sociálnych služieb Domko. V hudobnej ponuke je aj Majk Spirit a kapela HEX. K atrakciám budú patriť roboty na vodíkový pohon, drony, smart lavička vytvorená študentmi či vedecké experimenty. Festival prepojí moderný svet s tradíciami regiónu.
„Košice zažijú folklórne vystúpenia Klenoty kraja, temperamentné predstavenia divadla Romathan, choduliarov, nový divadelný projekt Pirátska odysea - Plamene Gemera aj tvorivé remeselné dielne. Vyrábať sa budú permoníci, košíky z pedigu, machové obrazy či keramika na hrnčiarskom kruhu a šikovní stredoškoláci pozapletajú vrkoče a diagnostikujú pleť,“ informoval KSK.
Súčasťou Župných dní budú aj zdravotné merania, workshopy pre deti a seniorov, prezentácie letných táborov, regionálne produkty a ukážky toho, ako dnes funguje moderný Košický kraj. Športoví nadšenci sa môžu tešiť aj na oceňovanie juniorských hokejistov.
„Celé námestie sa stane veľkým interaktívnym ihriskom budúcnosti. Návštevníci si budú môcť vyskúšať 3D tlač, programovanie robotov, laserové technológie, AI okuliare či SmartLaby, ktoré ukážu inovácie doslova na dotyk. Tento deň prinesie radosť aj do dvoch reštaurácií z Abova, ktoré sa zapojili do súťaže Vareška Košického kraja a do svojej prevádzky si odnesú 4000 eur na zlepšenie služieb,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.