V Košiciach sa v nedeľu začínajú Župné vianočné trhy
Od prvej adventnej nedele do 23. decembra budú brány Župných vianočných trhov otvorené každý deň od 11.00 do 22.00 h.
Autor TASR
Košice 30. novembra (TASR) - V nedeľu sa v areáli Katovej bašty na Hrnčiarskej ulici v Košiciach začínajú Župné vianočné trhy. Ich symbolické otvorenie je naplánované na 16.00 h rozsvietením vianočného stromčeka. Na svojej webovej stránke o tom informoval Košický samosprávny kraj (KSK).
„Zábavu rozprúdi župné Divadlo Romathan so svojím energickým tanečným vystúpením. Hlavným hosťom otváracieho večera trhov bude od 19.00 h Igor Kmeťo mladší. Samozrejmosťou bude aj zábava od mixážneho pultu DJ,“ uvádza.
Od prvej adventnej nedele do 23. decembra budú brány Župných vianočných trhov otvorené každý deň od 11.00 do 22.00 h. Od pondelka do štvrtka si od 16.00 h návštevníci vychutnajú vianočnú atmosféru s dídžejom. Hlavný program sa bude odohrávať vždy v piatok a sobotu večer, pričom piatky budú patriť folkloristom a v soboty sa od 20.00 predstavia na pódiu hudobní headlineri. Nedele zas budú zamerané na program pre rodiny s deťmi.
KSK pripomína, že na trhoch nebudú chýbať predajné stánky vrátane benefičného punču, tematická gastrozóna a vianočnú atmosféru doplnia aj svetelné fotopointy.
