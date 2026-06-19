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V Košiciach sa začala letná sezóna na mestských kúpaliskách
Ceny vstupného zostávajú na úrovni minulého roka.
Autor TASR
Košice 19. júna (TASR) - V Košiciach sa v piatok oficiálne začala letná kúpalisková sezóna. Mestské kúpaliská Rumanova, Červená hviezda a Ryba - Anička budú svoje brány otvárať postupne. Ako informovali z magistrátu, spoločná kapacita troch mestských kúpalísk dosahuje približne 4000 návštevníkov.
Ako prví sa mohli od 9.00 h okúpať návštevníci kúpaliska Ryba - Anička, ktoré sa po 23-ročnej prestávke vrátilo pod mestskú správu. „Otvorili sme už dnes, aby si každý zamestnanec alebo brigádnik, ktorý tu bude v lete pracovať, trochu osvojil a otestoval prostredie. Chceme tak predísť nedostatkom pred hlavným náporom návštevníkov, ktorý očakávame tento víkend,“ uviedol prevádzkar kúpaliska Rastislav Földeš. Od poludnia je verejnosti prístupné aj kúpalisko Rumanova v Mestskom parku. Kúpalisko Červená hviezda začne sezónu v 27. júna.
Ceny vstupného zostávajú na úrovni minulého roka. „Týmto dňom otvárame kúpaliskovú sezónu opäť v lepšom režime a s novinkami. Správa mestskej zelene a mestská spoločnosť Tepelné hospodárstvo (TEHO) urobili maximum pre to, aby všetko na našich troch kúpaliskách bolo funkčné, krajšie a prístupnejšie,“ uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček. Mesto podľa neho pripravuje aj modernizáciu kúpaliska Ryba - Anička a priľahlej lokality, ktorú chce postupne premeniť na športovo-rekreačné centrum. Overovať chce aj výdatnosť prameňov a možnosti využitia geotermálneho tepla.
Novinkou na kúpaliskách Rumanova a Červená hviezda je turniketový systém kompatibilný so systémom v Národnom olympijskom centre plaveckých športov. Permanentka na Červenú hviezdu bude počas leta platiť aj na Rumanovej. Samostatná lacnejšia permanentka na Rumanovu však na Červenú hviezdu platiť nebude. Na Rumanovej pribudol aj predajný kiosk, kde si návštevníci môžu kúpiť lístok a zaplatiť kartou.
Mesto zároveň pripravuje prepojenie Červenej hviezdy s Národným olympijským centrom plaveckých športov. Pôvodne plánované odstránenie plota medzi areálmi sa nateraz odkladá z bezpečnostných dôvodov, keďže v lokalite sa majú začať stavebné práce.
V areáli centra sa pripravuje aj ďalšia investícia za približne 2,5 milióna eur. Zahŕňa výstavbu dvoch toboganových veží s dĺžkou 90 a 55 metrov, nové parkovisko so 110 miestami medzi autobusovou stanicou a centrom, ako aj novú plážovú zónu. Podľa námestníka riaditeľa TEHO pre ekonomiku Štefana Ferencza má spoločnosť na tento účel schválený investičný úver do výšky troch miliónov eur a žiada aj o príspevok z výzvy Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa plánujú vyhlásiť v júli.
Ako prví sa mohli od 9.00 h okúpať návštevníci kúpaliska Ryba - Anička, ktoré sa po 23-ročnej prestávke vrátilo pod mestskú správu. „Otvorili sme už dnes, aby si každý zamestnanec alebo brigádnik, ktorý tu bude v lete pracovať, trochu osvojil a otestoval prostredie. Chceme tak predísť nedostatkom pred hlavným náporom návštevníkov, ktorý očakávame tento víkend,“ uviedol prevádzkar kúpaliska Rastislav Földeš. Od poludnia je verejnosti prístupné aj kúpalisko Rumanova v Mestskom parku. Kúpalisko Červená hviezda začne sezónu v 27. júna.
Ceny vstupného zostávajú na úrovni minulého roka. „Týmto dňom otvárame kúpaliskovú sezónu opäť v lepšom režime a s novinkami. Správa mestskej zelene a mestská spoločnosť Tepelné hospodárstvo (TEHO) urobili maximum pre to, aby všetko na našich troch kúpaliskách bolo funkčné, krajšie a prístupnejšie,“ uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček. Mesto podľa neho pripravuje aj modernizáciu kúpaliska Ryba - Anička a priľahlej lokality, ktorú chce postupne premeniť na športovo-rekreačné centrum. Overovať chce aj výdatnosť prameňov a možnosti využitia geotermálneho tepla.
Novinkou na kúpaliskách Rumanova a Červená hviezda je turniketový systém kompatibilný so systémom v Národnom olympijskom centre plaveckých športov. Permanentka na Červenú hviezdu bude počas leta platiť aj na Rumanovej. Samostatná lacnejšia permanentka na Rumanovu však na Červenú hviezdu platiť nebude. Na Rumanovej pribudol aj predajný kiosk, kde si návštevníci môžu kúpiť lístok a zaplatiť kartou.
Mesto zároveň pripravuje prepojenie Červenej hviezdy s Národným olympijským centrom plaveckých športov. Pôvodne plánované odstránenie plota medzi areálmi sa nateraz odkladá z bezpečnostných dôvodov, keďže v lokalite sa majú začať stavebné práce.
V areáli centra sa pripravuje aj ďalšia investícia za približne 2,5 milióna eur. Zahŕňa výstavbu dvoch toboganových veží s dĺžkou 90 a 55 metrov, nové parkovisko so 110 miestami medzi autobusovou stanicou a centrom, ako aj novú plážovú zónu. Podľa námestníka riaditeľa TEHO pre ekonomiku Štefana Ferencza má spoločnosť na tento účel schválený investičný úver do výšky troch miliónov eur a žiada aj o príspevok z výzvy Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa plánujú vyhlásiť v júli.