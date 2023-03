V Košiciach sa začala pravidelná jarná celoplošná deratizácia

Košice 23. marca (TASR) - V Košiciach v stredu (22. 3.) začali s jarnou celoplošnou deratizáciou verejných priestranstiev. Podľa nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) má trvať do konca apríla. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.



Podľa riaditeľky košického RÚVZ Zuzany Dietzovej sa potkany a myši považujú za významných prenášačov rôznych prenosných ochorení u ľudí a zvierat, čo môže byť príčinou ohrozenia verejného zdravia. "Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je pravidelná celoplošná deratizácia, vykonávaná najmenej dvakrát ročne, prípravkami určenými a schválenými na tento účel," uvádza v rozhodnutí.



Nariadenie sa týka mestských častí na celom území mesta v objektoch, ktoré majú v správe alebo vo vlastníctve a na verejných priestranstvách. Vykonať ho majú prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálnu reguláciu živočíšnych škodcov. Mesto bude na svojom území zabezpečovať deratizáciu zberných miest komunálneho odpadu a verejného priestranstva v ich najbližšom okolí.



Čo sa týka právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, tí majú deratizáciu zabezpečovať prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov v ich alebo nimi užívaných a spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie. "Týka sa to aj školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, skladov a skládok odpadov. Potvrdenie o vykonaní deratizácie je potrebné uchovať po dobu troch mesiacov," pripomína magistrát.



Fyzické osoby zas majú deratizáciu zabezpečiť v rodinných či bytových domoch a na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní, ako aj v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat. Potvrdenie o profesionálnom vykonaní deratizácie alebo pokladničný blok o kúpe prípravku, ktorý na to použili, je pre prípad kontroly potrebné uchovať tri mesiace.



Podrobné informácie sú zverejnené na webovej stránke košického RÚVZ.