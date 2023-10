V Košiciach sa začala pravidelná jesenná celoplošná deratizácia

Košice 7. októbra (TASR) - V Košiciach v uplynulých dňoch odštartovala pravidelná celoplošná jesenná deratizácia verejných priestranstiev. Podľa nariadenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) potrvá do 10. novembra. Hlavným cieľom je ochrana zdravia obyvateľstva pred nebezpečenstvom šírenia hromadného prenosného ochorenia. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.



"Nariadenie sa týka mestských častí na celom území mesta v objektoch, ktoré majú v správe alebo vo vlastníctve a na verejných priestranstvách, prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov," uvádza.



Mesto Košice zabezpečí deratizáciu spevnených plôch zberných miest komunálneho odpadu a verejného priestranstva v ich najbližšom okolí.



Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia majú deratizáciu zabezpečiť prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov v ich alebo nimi užívaných a spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie.



"Týka sa to aj školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, skladov a skládkach odpadov," dodáva magistrát.



Fyzické osoby zas majú deratizáciu zabezpečiť v rodinných či bytových domoch a na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní, ako aj v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat. Potvrdenie o profesionálnom vykonaní deratizácie alebo pokladničný blok o kúpe prípravku, ktorý na to použili, je pre prípad kontroly potrebné uchovať tri mesiace.