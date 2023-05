V Košiciach sa začali oslavy Dňa Európy,mesto pozýva na rôzne aktivity

Košice 5. mája (TASR) - Oslavy pripomínajúce vznik Európskej únie (EÚ) sa v Košiciach začali v predstihu. V piatok sú v Kine Úsmev a jeho okolí v rámci Dňa Európy pripravené rôzne aktivity pre všetky vekové kategórie. TASR o tom informovala hovorkyňa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ingrid Ludviková. Okrem diskusií a workshopov sú pre návštevníkov k dispozícii rôzne infostánky so zábavnými aktivitami, fotobúdka, koleso šťastia i rôzne súťaže.



"Hlavnými témami bude boj proti dezinformáciám, ale tiež výsledky Európskeho parlamentu EÚ za uplynulé roky. Chceme ľuďom vysvetliť, čo EÚ pre nich robí v takých oblastiach ako boj proti klimatickým zmenám, boj za bezpečný internet, za energetickú nezávislosť, podpora demokracie a ďalšie dôležité témy, ktoré sa týkajú nášho života," povedal pre TASR vedúci Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Robert Sermek.



Do 17.00 h je pripravená Európska dedinka. Okrem rôznych informácií o aktivitách Európskeho parlamentu a ďalších organizáciách sa bude možné zapojiť aj do kvízov. Popoludní je zas naplánovaná diskusia na tému Európsky parlament - Demokracia v praxi, na ktorej sa zúčastnia aj europoslanci Ivan Štefanec a Peter Pollák. Na programe je tiež interaktívna prednáška, premietanie filmu Lux Film Days: Blízko, či Talkshow s Janom Gorduličom.



Deň Európy pripadá na 9. mája. V tento deň v roku 1950 bola podpísaná Schumanova deklarácia, ktorá položila základy spolupráce medzi európskymi krajinami a dnešnej EÚ. "Slováci nechcú byť cudzincami vEurópe, je to náš domov, a preto je aj Deň Európy skvelou príležitosťou pre oslavu našej spoločnej európskej identity naprieč všetkými členskými štátmi. Symbolika tohto dňa potvrdzuje jednotu Európanov azároveň vyjadruje krásu množstva rozdielnych kultúr, jazykov atradícií, ktoré sú prínosom pre celú EÚ avšetkých Európanov," dodal vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha.



Oslavy pokračujú v utorok (9. 5.) v bratislavskej Starej tržnici.