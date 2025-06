V Košiciach sa začalo hlavné pojednávanie k tragickej nehode

Košice 23. júna (TASR) - Na Mestskom súde v Košiciach sa v pondelok začalo hlavné pojednávanie v prípade tragickej dopravnej nehody z februára 2023 na Gorkého ulici v Košiciach, pri ktorej zomreli traja ľudia. Ivan M., ktorý je obžalovaný z prečinu všeobecného ohrozenia v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví, vinu odmieta. Hlavné pojednávanie má pokračovať 22. septembra.



„Ja som zámerne tento skutok nevykonal,“ povedal s tým, že sa lieči na epilepsiu a v čase nehody prekonal epileptický záchvat, pričom nebol pri vedomí. Nad tragickou udalosťou vyjadril ľútosť. Jeho obhajca Sergej Romža ešte pred pojednávaním avizoval, že dohoda o vine a treste neprichádza do úvahy. Podľa neho by mal byť jeho klient oslobodený v plnom rozsahu. Doplnil, že o zdravotnej indispozícii počas nehody má hovoriť aj posudok znalca, ktorý sa špecializuje na epilepsiu. Ivan M. tiež uviedol, že v Českej republike okrem rôznych vyšetrení absolvoval i operačný zákrok.



„Každý obžalovaný sa bráni, ako sám uzná za vhodné a ako vie, ale v podstate je to začiatok. Uvidíme, aké bude ďalšie dokazovanie. Musíme si počkať na koniec, aký bude verdikt súdu,“ uviedla pre TASR splnomocnenkyňa troch z poškodených Slávka Kováčová. Niektorí poškodení sa vyjadrili, že neveria, že vodič v čase nehody prekonal epileptická záchvat. Pripomenuli, že nehodou sa im zmenil život či zhoršil zdravotný stav, pričom žiadajú spravodlivosť. Dokopy si uplatnili nárok na náhradu škody prevažne nemajetkovej ujmy v sume okolo 400.000 eur. Svedkyňa, ktorá je tiež poškodenou a pri nehode utrpela zranenia na pojednávaní uviedla, že vodiča neregistrovala.



Košičan 10. februára 2023 okolo 10.34 h viedol ako vodič osobné auto BMW X5, s ktorým prešiel do protismernej časti vozovky. Narazil do vozidla Škoda Fabia, pričom auto BMW začalo nekontrolovateľne rotovať. V tom čase po priechode pre chodcov kráčali tri chodkyne. Pri nehode prišiel o život 64-ročný vodič auta, do ktorého narazil, a dve chodkyne vo veku 59 a 67 rokov. Podľa obžaloby mal ísť Ivan M. rýchlosťou v rozpätí od 126 do 140 km/h.