Streda 20. máj 2026
V Košiciach sa začína 3. etapa výstavby kruhovej križovatky

Ilustračné foto. Foto: TASR - Andrej Budai

Autor TASR
Košice 20. mája (TASR) - V košickej mestskej časti (MČ) Sever pokračuje výstavba novej okružnej križovatky na Kostolianskej ceste treťou etapou. Ako informovala mestská časť na sociálnej sieti, od štvrtka (21. 5.) 10.00 h bude komunikácia prejazdná vo všetkých smeroch a práce sa zaobídu bez úplnej uzávery či obchádzkových trás.

Doprava bude obmedzená len priamo na mieste staveniska, preto prosíme vodičov, chodcov aj cestujúcich MHD o zvýšenú pozornosť a rešpektovanie nového dopravného značenia,“ informovali z MČ.

Počas predchádzajúcich dvoch etáp stavbári zrealizovali nové povrchy, chodníky, úpravy komunikácií a pripravili priestor pre budúci kruhový objazd. Cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosť dopravy, zlepšiť plynulosť prejazdu križovatkou, vytvoriť lepšie podmienky pre chodcov a modernizovať dopravné riešenie v tejto časti mesta.
