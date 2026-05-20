V Košiciach sa začína 3. etapa výstavby kruhovej križovatky
Počas predchádzajúcich dvoch etáp stavbári zrealizovali nové povrchy, chodníky, úpravy komunikácií a pripravili priestor pre budúci kruhový objazd.
Autor TASR
Košice 20. mája (TASR) - V košickej mestskej časti (MČ) Sever pokračuje výstavba novej okružnej križovatky na Kostolianskej ceste treťou etapou. Ako informovala mestská časť na sociálnej sieti, od štvrtka (21. 5.) 10.00 h bude komunikácia prejazdná vo všetkých smeroch a práce sa zaobídu bez úplnej uzávery či obchádzkových trás.
„Doprava bude obmedzená len priamo na mieste staveniska, preto prosíme vodičov, chodcov aj cestujúcich MHD o zvýšenú pozornosť a rešpektovanie nového dopravného značenia,“ informovali z MČ.
Počas predchádzajúcich dvoch etáp stavbári zrealizovali nové povrchy, chodníky, úpravy komunikácií a pripravili priestor pre budúci kruhový objazd. Cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosť dopravy, zlepšiť plynulosť prejazdu križovatkou, vytvoriť lepšie podmienky pre chodcov a modernizovať dopravné riešenie v tejto časti mesta.
