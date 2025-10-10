< sekcia Regióny
V Košiciach sa začína Biela noc, do ulíc prinesie súčasné umenie
Biela noc v Košiciach prinesie celkovo 33 umeleckých projektov od autorov z desiatich krajín.
Autor TASR
Košice 10. októbra (TASR) - Košice sa od piatka stávajú dejiskom 16. ročníka festivalu súčasného umenia Biela noc. Do nedeľnej (12. 10.) polnoci ozvláštni námestia, ulice, parky, fasády aj obľúbené interiéry v meste. Okrem domácich sa predstaví i mladá generácia autorov zo zahraničia. Pre TASR to uviedla umelecká riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
„Máme tu zvučné mená v rámci celosvetového vizuálneho umenia, napríklad francúzski umelci Collectif Scale, ktorí momentálne patria medzi top desať vizuálnych umelcov v rámci svetových rebríčkov. Máme tu tiež belgické zoskupenie Superbe so svojou interaktívnou kockou, ktorá je zároveň hudobným nástrojom,“ priblížila. Okrem ďalších sa predstaví aj španielsky umelec Marc Vilanova s digitálnym vodopádom a so šesť metrov vysokou laserovou vežou to budú Dániel Besnyő a Zoltán Czingáli z Maďarska.
Festival prinesie digitálne projekcie, svetelnú architektúru, kinetické a monumentálne objekty, maľby, film, fotografie, performancie aj interaktívne inštalácie. Návštevníci si tak budú môcť „vyskákať“ audiovizuálnu symfóniu, preskúmať alternatívnu hviezdnu oblohu či zmeniť receptúru svetelnej aleje. „V každom diele sa skrýva nejaký príbeh,“ dodala Pacáková s tým, že mnoho umelcov prichádza so svojimi interpretáciami aktuálneho spoločenského diania.
Zo slovenských autorov sa predstaví napríklad fotograf Boris Németh s projektom „Ako sa máš, Slovensko?“. Verejnosť bude môcť prispieť k vytvoreniu obrazu o ľuďoch, pocitoch, náladách a snoch súčasného Slovenska - stačí sa nechať odfotiť a k portrétu pripísať úprimnú odpoveď na otázku, ako sa dotyčný má. „Výsledkom bude publikácia. Myslím, že je to veľmi silná akoby sonda do spoločnosti, ktorá je zároveň aj nejakou archiváciou súčasnej doby,“ doplnila.
Biela noc v Košiciach prinesie celkovo 33 umeleckých projektov od autorov z desiatich krajín. Festivalová trasa povedie od Kasární Kulturparku po Tabačku Kulturfabrik, jej súčasťou bude aj Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Program sa začína v piatok po 19.00 h, vo veľkej časti je prístupný zdarma.
