V Košiciach sa začína ďalšie plošné testovanie

Košice 15. januára (TASR) – V Košiciach sa v piatok o 16.00 h začalo druhé dobrovoľné plošné testovanie na ochorenie COVID-19, k testovaniu sa pridáva aj mesto Medzev a viacero obcí v okrese Košice-okolie. Ako na piatkovom brífingu uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček, chcú tým pomôcť zlepšiť epidemiologickú situáciu v regióne a odbremeniť tak nemocnice od náporu pacientov nakazených novým koronavírusom.







Počas prvých troch dní bude v Košiciach k dispozícii 63 odberných miest a jedna mobilná odberová jednotka na testovanie v útulkoch pre ľudí či osadách. Tak ako minulý týždeň, odberné miesta sú v piatok otvorené do 20.00 h, v sobotu (16. 1.) a v nedeľu (17. 1.) od 9.00 h do 17.00 h. V tomto čase budú v pondelok (18. 1.) fungovať ešte tri odberové miesta, a to v areáloch oceliarní U. S. Steel a K13 – Košické kultúrne centrá v Kulturparku na Kukučínovej ulici. Oproti uplynulému týždňu bude zriadené odberové miesto aj v budove amfiteátra v mestskej časti (MČ) Sever. Podľa Polačeka sa tak rozhodli na základe skúsenosti z uplynulého pondelka (11. 1.), keď zaznamenali zvýšený záujem o testovanie. Tvrdí, že išlo prevažne o kontakty ľudí, ktorí boli pozitívne testovaní cez víkend. Ako povedal, kým počas víkendových dní dosahovala pozitivita testov približne 1,76 percenta, v pondelok to bolo 3,6 percenta.



Tentoraz pozitívne testovaní ľudia bez klinických príznakov nebudú mať možnosť absolvovať PCR test. Podľa primátora to nie je potrebné, keďže sa uplynulý týždeň pri takomto pretestovaní nezistila falošná pozitivita a PCR testy potvrdili výsledky antigénových testov.



Novinkou je, že mesto v spolupráci s MČ KVP spúšťa aplikáciu, vďaka ktorej sa záujemca o testovanie môže vopred zaregistrovať na jedno z určených odberných miest. Výsledok testu dostane prostredníctvom SMS.



K plošnému antigénovému testovaniu sa počas najbližších dní pridávajú aj mesto Medzev, obce Kysak, Budimír, Slanská Huta, Paňovce, Ždaňa, Nový Salaš, Veľká Ida, Rešica a Belža. Podľa magistrátu môžu pribudnúť ešte ďalšie. Kým niektoré testujú v rovnakých dňoch a časoch ako Košice, iné ponúkajú občanom túto možnosť len počas jedného dňa.



Polaček pripomenul, že okres Košice-okolie je na tom z pohľadu výskytu nákazy novým koronavírusom horšie ako samotné Košice. Minulotýždňové štvordňové testovanie v meste podľa neho využilo 15 až 20 percent ľudí z uvedeného okresu. „Ak chceme spoločne zvládať nápor na naše nemocnice a pomôcť našim zdravotníkom, tak je veľmi dôležité spolupracovať, aby sme stav, ktorý je v tomto regióne, zvládli,“ skonštatoval.



Primátor Medzeva Matej Smorada kritizoval, že v okrese Košice-okolie doposiaľ nebolo z úrovne štátu zriadené mobilné odberové miesto. Počas nasledujúceho víkendu by sa podľa neho mali prísť otestovať najmä ľudia s príznakmi ochorenia COVID-19. „V Medzeve sú vítaní všetci z okolitých obcí. Je veľmi dôležité, aby sa k nám prišiel otestovať človek zo Štósu a nešiel chorý do práce, aby sa nákaza nešírila tak rýchlo ako teraz. O dva týždne alebo o týždeň a pol tu môžeme mať podobný stav, aký je dnes v tých najzamorenejších okresoch na Slovensku,“ povedal.



Bližšie informácie o plošnom testovaní v Košiciach, v okrese Košice-okolie či o uvedenej aplikácii sú dostupné na webovej stránke korona.kosice.sk.



Na prvom plošnom štvordňovom testovaní v Košiciach (8. - 11. 1.) sa zúčastnilo 56.521 ľudí, z toho malo pozitívny test na nový koronavírus 997 obyvateľov.