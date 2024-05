V Košiciach sa začína nakrúcanie televízneho seriálu Miša v Košiciach

Košice 30. mája (TASR) - V meste Košice sa začína nakrúcanie 16-dielneho televízneho seriálu, ktorý tvorcovia označujú ako romantickú komédiu s detektívnou zápletkou. Nakrúcanie bude prebiehať počas nasledujúcich štyroch mesiacov v uliciach, historickom centre, ale aj v mestských lesoch, zoologickej záhrade a v okolí mesta. Seriál Miša v Košiciach by sa mal vo vysielaní súkromnej televízie objaviť budúci rok.



Mesto Košice a TV Joj podpísali vo štvrtok memorandum o spolupráci, čo filmovému štábu uľahčí prácu a zabezpečí súčinnosť zo strany mestských organizácií a podnikov. Primátor mesta Jaroslav Polaček verí, že seriál pomôže spropagovať Košice po celom Slovensku. "Košice nie sú zvyknuté na seriály, nakrúcali sa tu filmy, a teda ja by som chcel len poprosiť Košičanov o ústretovosť, podporu a pomoc, aby tímu, ktorý tu je, to šlo rýchlo," povedal.



Kreatívna producentka a scenáristka Hana Lasicová priblížila, že za projektom bola snaha nenakrúcať len v Bratislave a na západe Slovenska, ale urobiť niečo iné. "Hlavná postava príde do Košíc s nejakými predsudkami a aj tu sú predsudky voči nej a v podstate ten východ a západ sa tu nejako spoja a naša postava po 16 dieloch zistí, že sa jej z Košíc ani nechce odísť, lebo tu sa jej žije najlepšie," prezradila. Teší ju, že okrem lokácií budú z východu aj členovia filmového štábu a herci.



Hlavnú postavu bude hrať mladá herečka Pavlína Púpalová. V seriáli by sa mali objaviť aj herci ako napríklad Hana Gregorová, Marko Igonda, Michaela Čobejová, Ivan Krúpa či Peter Nádasdi, ale aj menej známe tváre z miestnych divadiel. "Začíname nakrúcať od nedele (2. 6.), máme za sebou polročnú prípravu a predtým ešte písanie, takže skoro rok práce, a pred sebou samotné nakrúcanie," skonštatoval výkonný producent Martin Jerz. Myslí si, že seriál by mohol byť inšpiráciou aj pre ďalšie filmové projekty v tomto meste.



Réžiu má na starosti Jan Novák, ktorý si pochvaľuje Košice ako krásne mesto, ideálne pre nakrúcanie. "Ten seriál je romantická komédia s detektívnou zápletkou, to znamená, že divák bude v každom diele aj v napätí, aj sa baviť a zároveň pocíti kus romantiky," dodal.