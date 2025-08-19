< sekcia Regióny
V Košiciach sa začínajú opravy ciest za vyše päť miliónov eur
Práce sa začnú na Rastislavovej ulici, a to medzi križovatkou so Štúrovou a odbočkou k bývalému hotelu Strojár.
Autor TASR
Košice 19. augusta (TASR) - V Košiciach sa koncom augusta začnú súvislé opravy štyroch mestských komunikácií a priľahlých chodníkov. Za vyše päť miliónov eur dostane nový asfaltový povrch s celkovou dĺžkou tri kilometre Rastislavova a Cintorínska ulica v mestskej časti (MČ) Juh, ulica Za štadiónom v MČ Sever a vnútorná časť Americkej triedy na Sídlisku Ťahanovce. TASR o tom informovala Jana Poľová z referátu marketingu a styku s verejnosťou košického magistrátu.
Práce sa začnú na Rastislavovej ulici, a to medzi križovatkou so Štúrovou a odbočkou k bývalému hotelu Strojár. „O konkrétnych dopravných obmedzeniach a zmenách organizácie dopravy budeme informovať v najbližších dňoch,“ uviedla Poľová. Dodala, že počas 102. ročníka Medzinárodného maratónu mieru bude ulica prejazdná bez obmedzení. Súvislé opravy ďalších ulíc budú plynule nasledovať.
Stavebné práce zrealizuje v priebehu troch mesiacov spoločnosť Cesty Košice, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní so sumou 5,6 milióna eur s DPH. Ponuka bola o vyše 26 percent nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky. Mesto bude práce financovať z úveru so splatnosťou desať rokov.
Primátor Jaroslav Polaček uviedol, že za uplynulých šesť rokov v Košiciach zmodernizovali a opravili vyše 40 kilometrov cestných komunikácií a rovnaké množstvo chodníkov. „Naši predchodcovia nám tu zanechali investičný dlh za miliardu eur, no aj takýmito významnými investíciami, ako sú súvislé rekonštrukcie ciest a chodníkov, sa situácia postupne zlepšuje,“ uviedol Polaček. Dodal, že mesto spolu s dopravným podnikom pracuje na projektoch v hodnote 200 miliónov eur na modernizáciu MHD a zároveň pokračuje v opravách chodníkov za takmer milión eur.
V troch etapách súvislých opráv v minulých rokoch zmodernizovali v meste doposiaľ 16 kilometrov ciest a chodníkov. V roku 2021 za 4,95 milióna eur opravili Triedu KVP, Jaltskú, Lomonosovovu, Pražskú a časť Čermeľskej cesty. V roku 2022 nasledovalo osem ulíc v dĺžke sedem kilometrov za 3,57 milióna eur. Vlani za 7,5 milióna eur zrekonštruovali cesty a priľahlé chodníky v dĺžke vyše 3,6 kilometra.
