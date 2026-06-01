V Košiciach sa začne s rekonštrukciou mosta ponad Mlynský náhon
Autor TASR
Košice 1. júna (TASR) - Nasledujúcich šesť mesiacov bude v Košiciach úplne uzatvorený most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. V utorok (2. 6.) sa začne s jeho plánovanou rekonštrukciou, v rámci ktorej obnovia aj oba jazdné pruhy pre autá a chodník pre chodcov. Informoval o tom košický magistrát.
„Súčasťou prác budú aj preložky verejného osvetlenia, vodovodu, sietí telekomunikačných operátorov spolu s ochranou niektorých inžinierskych sietí,“ uviedlo mesto. Stavebné práce potrvajú do konca novembra a bude ich mať na starosti Dopravné staviteľstvo Bardejov. Táto spoločnosť uspela spomedzi siedmich prihlásených uchádzačov vo verejnom obstarávaní s cenou 747.285 eur.
Most je v havarijnom stave a na jeho mieste postavia úplne nový most. Financovanie tohto investičného zámeru z eurofondov schválila minulý rok Kooperačná rada Udržateľného mestského rozvoja Košice, spolufinancovanie mesta ako oprávneného žiadateľa predstavuje osem percent.
„Teší ma, že sa transparentným verejným obstarávaním podarilo ušetriť takmer 300.000 eur, ktoré potom bude možné využiť na ďalšie projekty do skvalitnenia dopravy,“ uviedol primátor Jaroslav Polaček. V blízkej dobe sa podľa neho začne aj rekonštrukcia mosta cez železnicu na Hlinkovej ulici. „Okrem toho motoristov v najbližších mesiacoch potešíme ďalšími súvislými opravami úsekov ciest a priľahlých chodníkov na Rastislavovej, Popradskej, Puškinovej, Zbrojničnej, Jedlíkovej a na Myslavskej ceste,“ skonštatoval.
Rekonštrukcia mosta zabezpečí aj primeraný prietok vody v Mlynskom náhone bez toho, aby sa pred ním zachytávali rôzne plávajúce predmety. Zároveň dôjde k výmene celej konštrukcie vozovky pred a za mostným objektom v nadväzujúcich úsekoch priľahlých miestnych ciest, konštrukcie chodníkov a cestných obrubníkov.
V súvislosti so stavebnými prácami dôjde podľa magistrátu k viacerým zmenám v organizácii dopravy. Okrem mosta bude vždy na nevyhnutný čas čiastočne uzatvorená ulica Slovenskej jednoty, resp. priľahlé ulice v jej okolí, keďže Východoslovenská vodárenská spoločnosť tam od 15. mája rekonštruuje vodovod a kanalizáciu.
Mesto Košice uvádza, že bude pravidelne informovať o zmenách v uzáverách dotknutých úsekov ciest a žiada vodičov a ďalších účastníkov cestnej premávky, aby sa v tejto lokalite riadili dočasným dopravným značením. Počas úplnej uzávery mosta budú môcť chodci aj naďalej využívať súčasnú lávku pre peších asi 20 metrov od mosta v smere na Jakobyho ulicu.
