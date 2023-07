V Košiciach sa začne v lete s výstavbou Národného olympijského centra

Košice 1. júla (TASR) - S výstavbou Národného olympijského centra plaveckých športov Košice (NOCKE) sa začne v lete. Vznikne na mieste terajšej mestskej krytej plavárne. Nový športový stánok sa stane dejiskom domácich a medzinárodných súťaží vo vodnom póle, plávaní a synchronizovanom plávaní. Ako informuje magistrát na svojej webstránke, ak všetko pôjde hladko, športová verejnosť v meste by si v NOCKE mohla zaplávať v prvej polovici roku 2025.



Plavecký komplex postaví vranovská spoločnosť Betpres, ktorá uspela vo verejnej súťaži s cenou 16,68 milióna eur bez DPH. V zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva bolo podmienkou pre začatie výstavby NOCKE, aby naň mesto získalo aspoň 50 percent externých zdrojov.



"Po tom, ako sa Košický samosprávny kraj (KSK) v uplynulých mesiacoch odmietol podieľať na financovaní NOCKE navrhovanou sumou 4 milióny eur, požiadal košický primátor Jaroslav Polaček o pomoc pri získaní požadovanej dotácie Fond na podporu športu (FnPŠ), Slovenský olympijský a športový výbor, ministerstvo školstva a Slovenskú plaveckú federáciu," uvádza magistrát.



Fond na podporu športu na svojom piatkovom (30. 6.) rokovaní odobril štátny príspevok na výstavbu NOCKE vo výške 8,34 milióna eur. Definitívne rozhodnutie o poskytnutí týchto finančných zdrojov prijme v júli vláda SR, ktorá podľa zákona rozhoduje o všetkých dotáciách nad 5 miliónov eur.



"Je to veľký deň pre všetkých Košičanov, športovcov a rekreačných plavcov v našom meste. Oplatilo sa nám stovky hodín rokovať a bojovať o to, aby sa táto dôležitá investícia mohla uskutočniť," uviedol primátor Košíc.



"Som veľmi rád, že v deň zatvorenia Mestskej krytej plavárne v Košiciach Správna rada FnPŠ jednohlasne rozhodla o podpore projektu dôležitého nielen pre plavecké športy, ale pre celé východné Slovensko," povedal predseda Správnej rady FnPŠ Ladislav Križan v súvislosti s výstavbou prvého 50-metrového bazéna s desiatimi dráhami na Slovensku.



Športový komplex vznikne spojením mestskej krytej plavárne a kúpaliska Červená hviezda. Mestskú krytú plaváreň má v správe od roku 2021 mestský podnik TEHO, ktorý prevádzkuje aj kúpaliská Rumanova a Červená hviezda, bude hlavným investorom výstavby NOCKE.



Poslanci mestského zastupiteľstva schválili ešte v uplynulom roku uznesenie, že TEHO môže na tento účel čerpať investičný úver, z ktorého bude financovaná samotná výstavba a tiež aj nákup vybavenia pre NOCKE. Banky poskytli mestskému podniku úvery až do celkovej výšky 18 miliónov eur, ktorých splatnosť je naplánovaná na koniec roka 2045.