V Košiciach sa zdržiava viac ako 3000 utečencov z Ukrajiny

Košice 1. apríla (TASR) - Približne 3000 utečencov z Ukrajiny našlo v Košiciach dočasné útočisko, odhaduje to vedenie mesta. Ako informovalo na piatkovej tlačovej konferencii, cez Centrum pomoci utečencom na kúpalisku Červená hviezda (ČH) prešlo už viac ako 40.000 ľudí. Prílev utečencov do Košíc podľa mesta naďalej klesá.



„Najhoršia situácia bola asi pred dvoma až dva a pol týždňami, keď nám cez ČH prechádzalo 2500 až 3000 ľudí denne. Teraz je to upokojené, hýbeme sa okolo čísla 300,“ povedal splnomocnenec mesta Košice pre humanitárnu pomoc vojnovým utečencom Roman Dohovič.



Veľká časť ľudí, ktorá našla dočasné útočisko práve v Košiciach, je podľa neho ubytovaných „na súkromní“. „Niečo máme aj v našich ubytovniach, ktoré sú schopné prijať ľudí na dlhodobejšie ubytovanie, plus sú to aj súkromné ubytovacie zariadenia, ktoré im poskytujú ubytovanie zatiaľ bezplatne. Niektoré tak budú robiť aj naďalej a niektoré očakávajú, že im to štát bude nejakým spôsobom kompenzovať,“ dodal Dohovič. Mesto podľa Dohoviča denne poskytuje nocľah či prevažne krátkodobé ubytovanie zhruba 300 ľuďom denne, a to v kontajnerovom mestečku pri ČH blízko Staničného námestia, vo vyhradených telocvičniach, centrách voľného času či v priestoroch Bytového podniku mesta Košice.



Mesto pripomenulo, že situáciu v súvislosti s utečencami pomáhajú okrem iných zvládať aj dobrovoľníci. Len v centre ČH sa ich v súčasnosti denne vystrieda okolo 30, pri plnej kapacite je to 45 až 60. Problém s ich nedostatkom zatiaľ neevidujú. Dobrovoľníci na vedúcich pozíciách sú platení. Koordinátorka dobrovoľníkov Adriana Čurajová spresnila, že zazmluvnených majú 48 koordinátorov a 15 tlmočníkov, ktorí sa striedajú. Podľa primátora mesta Jaroslava Polačeka by mali byť všetky náklady spojené s utečeneckou krízou po dohode s tunajším okresným úradom refundované. Prípadné neoprávnené náklady by podľa neho mohli vykryť aj z rôznych finančných darov.



V súvislosti so zákonom známym ako lex Ukrajina by mali mať administratívu procesu poskytovania príspevku osobám, ktoré poskytujú ubytovanie niektorým cudzincom, na starosti mestské časti. Rokovať o tom bude mestské zastupiteľstvo na svojom pondelkovom (4. 4.) mimoriadnom zasadnutí.