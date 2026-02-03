< sekcia Regióny
V Košiciach si Moyzesov husľový koncert zahrá so ŠFK Milan Paľa
Na programe koncertu je aj dielo Bohuslava Martinů.
Autor TASR
Košice 3. februára (TASR) - Koncert pod názvom „Paľa hrá Moyzesa“ pripravila na štvrtok (5. 2.) Štátna filharmónia Košice (ŠFK). Zaznie na ňom Koncert pre husle a orchester od Alexandra Moyzesa, na ktorom sa husľového partu zhostí Milan Paľa. Súčasťou programu v Dome umenia pod dirigentskou taktovkou Ondreja Olosa bude aj dielo Bohuslava Martinů Symfónia č. 4.
Ako informovala ŠFK, Moyzesov jediný husľový koncert je formovo vybrúsené, emocionálne hlboké dielo, v ktorom autor dokonale uchopil a využil technické a expresívne špecifiká sólového nástroja. Milan Paľa je vyhľadávaný interpret so zameraním najmä na hudbu 20. a 21. storočia. ŠFK tak v koncerte prepojí slovenské kompozičné a interpretačné umenie.
„Mám obrovskú radosť, že bude znieť slovenská hudba, navyše v jedinečnom podaní znamenitého Milana Paľu, ktorý k nej pristupuje s najvyššou úctou, nadšením a interpretačným vkladom. Stáť s ním na pódiu je dobrodružstvo a dar,“ uviedol dirigent Olos, ktorý pôsobí v Národnom divadle Brno. Aktuálne je stálym hosťujúcim dirigentom Slovenskej filharmónie a tiež vyhľadávaným klaviristom. Často uvádza súčasné diela práve s Paľom.
Na programe koncertu je aj dielo Bohuslava Martinů. Skladateľ sa dostal k tvorbe symfónií v zrelom veku a už ako známy skladateľ v emigrácii v Spojených štátoch. „Jeho Symfónia č. 4 je zdrojom radosti, nádeje a očakávania krajšieho sveta, ktorý sa má možnosť narodiť po ukončení druhej svetovej vojny - v dobe, keď Martinů toto dielo dokončoval. Hudba doslova tryská žiarivými a pozitívnymi motívmi, veselé synkopické rytmické štruktúry na pozadí bohatej harmónie bitonality znamenajú skutočný pôžitok pre poslucháča,“ skonštatoval Olos.
