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V Košiciach si pripomenú 65. výročie súdneho procesu s verbistami
Spomienkové podujatie sa začne svätou omšou v Katedrále svätej Alžbety v Košiciach.
Autor TASR
Košice 24. novembra (TASR) - Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS) a Spoločnosť Božieho Slova, známa aj ako verbisti, si v Košiciach pripomenú 65. výročie súdneho procesu so šestnástimi verbistami (Vojtech Bošanský a spol.) v utorok od 15.00 h. TASR o tom informoval predseda KPVS Peter Sandtner.
Spomienkové podujatie sa začne svätou omšou v Katedrále svätej Alžbety v Košiciach. Hlavným celebrantom bude František Rábek, emeritný biskup Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. Súčasťou programu bude aj položenie venca k pamätnej tabuli na budove bývalej väznice či prednáška Tomáša Gerboca, SVD (Societas Verbi Divini) v Kultúrno-vzdelávacom centre Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach.
Návštevníci podujatia sa budú môcť zúčastniť na prehliadke bývalej väzenskej cely a výstave, ktoré zabezpečuje Múzeum obetí komunizmu. V roku 1961 boli Krajským súdom v Košiciach a Najvyšším súdom v Prahe odsúdení šestnásti verbisti, misijná sestra Bohumíra Rozália Školníková a príslušník Zboru národnej bezpečnosti (ZNB) Michal Kubica.
Spomienkové podujatie sa začne svätou omšou v Katedrále svätej Alžbety v Košiciach. Hlavným celebrantom bude František Rábek, emeritný biskup Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. Súčasťou programu bude aj položenie venca k pamätnej tabuli na budove bývalej väznice či prednáška Tomáša Gerboca, SVD (Societas Verbi Divini) v Kultúrno-vzdelávacom centre Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach.
Návštevníci podujatia sa budú môcť zúčastniť na prehliadke bývalej väzenskej cely a výstave, ktoré zabezpečuje Múzeum obetí komunizmu. V roku 1961 boli Krajským súdom v Košiciach a Najvyšším súdom v Prahe odsúdení šestnásti verbisti, misijná sestra Bohumíra Rozália Školníková a príslušník Zboru národnej bezpečnosti (ZNB) Michal Kubica.