V Košiciach si pripomenuli 30. výročie biskupskej vysviacky B. Bobera

Košice 29. januára (TASR) - Od biskupskej vysviacky košického arcibiskupa metropolitu a predsedu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Bernarda Bobera uplynulo 30 rokov. Výročie si pripomenul pri nedeľňajšej svätej omši, ktorú slávil v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Za biskupa ho 30. januára 1993 na rovnakom mieste vysvätil už zosnulý kardinál Jozef Tomko.



Bober podľa vlastných slov zažil v uplynulých troch desaťročiach množstvo pekných chvíľ. "Boli to roky naplnené predovšetkým starosťou o to druhé. Niektoré chvíle boli nepríjemné, čo človeka dusia, ale viera a modlitba sú vždy najúčinnejším spôsobom, ako sa vyrovnať s každou ťažkosťou, nielen osobnou, ale aj s ťažkosťami, ktoré boli zverené," povedal pre TASR.



Ako dodal, svoju prácu robí rád a život naplnený službou ho teší. "Keď človek robí niečo so zápalom, že chce niekomu svojou prácou pomôcť, zapojiť sa do rozvoja a robiť dobré vzťahy - lebo práca ľudí spája, tak vtedy je to zmysluplné," povedal s tým, že každá práca je povolaním vtedy, keď ju človek robí verne, zodpovedne a s láskou. "Chcel by som byť ešte lepší a vernejší, lebo aj z mojej dnešnej homílie - príhovoru malo znieť, aby bola všetka práca robená predovšetkým s pohľadom lásky, vytrvalosti a až do konca vernosti. Tak by to malo byť v mojom prípade a myslím si, že aj v prípade každého kňaza, biskupa i pápeža," doplnil.



Boberovi počas omše zablahoželal aj apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli či košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.



Bober sa narodil 3. novembra 1950 v Zbudskom Dlhom v okrese Humenné. Pôsobil vo farnostiach v Humennom, Snine, Zborove či v Kecerovciach. Ako KBS uvádza na svojej webovej stránke, v roku 1991 ho diecézny biskup Mons. Alojz Tkáč ustanovil za svojho generálneho vikára. Svätý Ján Pavol II. ho vymenoval za titulárneho biskupa vissalského a košického pomocného biskupa 28. decembra 1992. Za predsedu KBS ho zvolili v októbri minulého roka.