V Košiciach si pripomenuli 75. výročie oslobodenia mesta

Košice 20. januára (TASR) – Tradičným pietnym aktom si Košičania v nedeľu (19.1.) na Námestí osloboditeľov pripomenuli 75. výročie oslobodenia svojho mesta. K obom pamätníkom položili vence a kytice. Podľa historika Henricha Hrehora z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bolo oslobodenie Košíc prvým významným medzníkom ukončenia druhej svetovej vojny z pohľadu Slovenska aj bývalého Československa.



Primátor Jaroslav Polaček zdôraznil, že nielen školy a pedagógovia, ale všetci sú zodpovední za to, aby pomohli históriu dostať práve medzi tých, ktorí by ju poznať mali. Verí, že obdobie extrémizmu sa spoločne podarí eliminovať. Podľa jeho slov má mladá generácia sklony neveriť histórii a prekrúcať ju. „Oslobodenie Košíc pritom patrí medzi najvýznamnejšie historické udalosti v dejinách nášho mesta. Nielen ja verím, že čím viac budeme o tejto histórii rozprávať, tým skôr sa nám podarí presvedčiť práve mladých ľudí, aby sa vrátili k tým správnym myšlienkam a hodnotám,“ uviedol. Zároveň vyslovil želanie, aby sa celý tento rok niesol v slávnostnom duchu 75. výročia oslobodenia Košíc.



Košice boli prvé veľké oslobodené mesto na území bývalého Československa, vďaka čomu sa stali nakrátko dočasným sídlom najvyšších štátnych inštitúcií. Hrehor pripomenul, že obyvatelia mesta zažili pred príchodom Červenej armády teror takzvaných nyilašovcov – príslušníkov Strany šípových krížov, ktorú viedol košický rodák Ferenc Szálasi. „Pre obdobie ich vlády bolo príznačné násilie, ešte deň pred oslobodením Košíc popravili desiatky nevinných ľudí,“ dodal.



Magistrát pripomína, že vojaci 18. armády IV. ukrajinského frontu pod velením generála Ivana Petrova vstúpili do mesta 19. januára 1945 v skorých ranných hodinách. „Košice sa tak mohli po niekoľkoročných útrapách počas druhej svetovej vojny opäť slobodne nadýchnuť. Boje v Košiciach a ich okolí si vyžiadali životy troch tisícok sovietskych vojakov a dôstojníkov,“ uvádza na svojej webovej stránke s tým, že boli „hlavným mestom“ republiky až do oslobodenia Prahy. Od 30. januára 1945 boli sídlom Slovenskej národnej rady a od 3. apríla daného roku sídlom prezidenta Eduarda Beneša. Dňa 5. apríla 1945 bol v Župnom dome vyhlásený Košický vládny program.