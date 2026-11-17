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V Košiciach si pripomenuli udalosti 17. novembra 1989
Na spomienkovom podujatí boli prítomní zástupcovia vedenia mesta.
Autor TASR
Košice 17. novembra (TASR) - V centre Košíc si pripomenuli udalosti, ktoré sa odohrali 17. novembra 1989, a uctili si obete komunistického režimu. Na spomienkovom podujatí boli prítomní zástupcovia vedenia mesta spoločne s viacerými starostami košických mestských častí, riaditeľmi mestských podnikov, hosťami z Ukrajiny či členmi regionálnej organizácie Politickí väzni - Zväz protikomunistického odboja v Košiciach.
Dosluhujúci primátor Košíc Jaroslav Polaček v príhovore vyzdvihol odkaz 17. novembra. Spomenul študentov, umelcov, učiteľov, pracujúcich Košičanov rôznych generácií, ktorí sa v novembri 1989 stretli v presvedčení a túžbe po slobodnejšom a spravodlivejšom živote. Okrem toho sa prihovoril aj hosťom z Ukrajiny. „Právo žiť, právo žiť slobodne a rozhodovať o budúcnosti vlastnej krajiny spája odkaz nášho novembra s tým, čo dnes bránite na Ukrajine,“ dodal.
Tiež zdôraznil, že máme možnosť žiť v mieri a slobodne rozhodovať o svojom živote. „O to viac by nám malo záležať na tom, ako s touto slobodou budeme zaobchádzať, ako využívame svoje demokratické práva a či ich rešpektujeme aj u druhých. Demokracia od nás žiada istú veľkorysosť - prijať, že druhý človek môže vidieť svet úplne inak. Že nesúhlas ešte nemusí znamenať nepriateľstvo,“ uviedol.
Spomienková udalosť bola sprevádzaná aj hudobne. Po príhovore primátora nasledoval pietny akt kladenia vencov a sviečok k pamätnej tabuli obetí komunistického režimu.
Dosluhujúci primátor Košíc Jaroslav Polaček v príhovore vyzdvihol odkaz 17. novembra. Spomenul študentov, umelcov, učiteľov, pracujúcich Košičanov rôznych generácií, ktorí sa v novembri 1989 stretli v presvedčení a túžbe po slobodnejšom a spravodlivejšom živote. Okrem toho sa prihovoril aj hosťom z Ukrajiny. „Právo žiť, právo žiť slobodne a rozhodovať o budúcnosti vlastnej krajiny spája odkaz nášho novembra s tým, čo dnes bránite na Ukrajine,“ dodal.
Tiež zdôraznil, že máme možnosť žiť v mieri a slobodne rozhodovať o svojom živote. „O to viac by nám malo záležať na tom, ako s touto slobodou budeme zaobchádzať, ako využívame svoje demokratické práva a či ich rešpektujeme aj u druhých. Demokracia od nás žiada istú veľkorysosť - prijať, že druhý človek môže vidieť svet úplne inak. Že nesúhlas ešte nemusí znamenať nepriateľstvo,“ uviedol.
Spomienková udalosť bola sprevádzaná aj hudobne. Po príhovore primátora nasledoval pietny akt kladenia vencov a sviečok k pamätnej tabuli obetí komunistického režimu.